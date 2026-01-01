國小課後照顧班47.5萬人受惠 多元體驗不補習

快訊

中央社／ 台北1日電

教育部推動國小課後照顧服務班，113學年度有47.5萬人次受惠。課照班結合生活照顧、閱讀活動等多元體驗，而非課業補習，讓家長能晚點接孩子回家，安心投入工作。

國小放學時間較早，教育部協調學校提供場地，以平價的方式提供課後照顧選擇。學校也可委託非營利團體辦理，以使用者付費為原則，但低收入戶、身心障礙及原住民族學生有補貼。

教育部今天發布新聞稿，介紹國小課照班的實例。雲林縣吳厝國小鼓勵孩子完成每日作業後，透過攀爬運動鍛鍊專注力與耐心，並逐步建立自信與成就感。學校也安排了多樣化的桌遊活動，在遊戲中享受樂趣並訓練反應力。

苗栗縣建功國小課照班老師帶領孩子們在校園內打籃球，搭配益智動腦活動，讓孩子在放學後的時光中，兼顧身體活動與思考能力的發展，培養健康習慣。

台中市草湖國小透過成語對對碰等遊戲，引導孩子在互動中練習語文、彼此合作。對許多孩子而言，課後照顧服務班不只是等待家長下班的空間，而是一段有人陪伴、能安心遊戲與嘗試的溫暖時光。

教育部表示，課照班是支持家庭、照顧孩子的重要公共服務，未來將持續與各地方政府整合資源，發展在地特色模式。

