大專生公部門見習計畫 1月中旬開放報名
教育部青年發展署推動「大專生公部門見習計畫」，民國115年首梯次（4到5月）預計1月中旬開放報名，35歲以下大專在學青年可投履歷，見習津貼每小時新台幣196元。
⭐2025總回顧
教育部95年起協調政府各單位開出職缺，至今已上萬名青年進行政機關見習，以去年為例，107個機關提供750人次見習機會。
教育部今天發布新聞稿，國立台灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所學生劉俐廷透過見習計畫，到國立故宮博物院2個月，參與多項文化推廣及民眾互動活動，從前端服務到活動規劃，全面接觸博物館推廣工作各面向。
劉俐廷在「毛根插花工作坊」嘗試設計互動式心理測驗，引導民眾以輕鬆、低門檻方式認識傳統文化，成功拉近博物館與青年世代距離。
劉俐廷表示，文化推廣不僅是單向知識傳遞，更需要透過互動設計與對話機制，讓觀眾成為文化參與主體。這段見習經驗協助她更清楚自身職涯方向，增強未來投入文化推廣與公共服務領域信心。
115年「大專生公部門見習計畫」分為學期中（4到5月）及暑假（7到8月）梯次。根據簡章，計畫中「見習生」以學習為目的，與機關無僱傭關係，不屬於臨時人員，見習每天不能超過8小時，相關資訊可參考「RICH職場體驗網」（https://rich.yda.gov.tw）。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃園、竹市私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言