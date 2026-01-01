大專生公部門見習計畫 1月中旬開放報名

教育部青年發展署推動「大專生公部門見習計畫」，民國115年首梯次（4到5月）預計1月中旬開放報名，35歲以下大專在學青年可投履歷，見習津貼每小時新台幣196元。

教育部95年起協調政府各單位開出職缺，至今已上萬名青年進行政機關見習，以去年為例，107個機關提供750人次見習機會。

教育部今天發布新聞稿，國立台灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所學生劉俐廷透過見習計畫，到國立故宮博物院2個月，參與多項文化推廣及民眾互動活動，從前端服務到活動規劃，全面接觸博物館推廣工作各面向。

劉俐廷在「毛根插花工作坊」嘗試設計互動式心理測驗，引導民眾以輕鬆、低門檻方式認識傳統文化，成功拉近博物館與青年世代距離。

劉俐廷表示，文化推廣不僅是單向知識傳遞，更需要透過互動設計與對話機制，讓觀眾成為文化參與主體。這段見習經驗協助她更清楚自身職涯方向，增強未來投入文化推廣與公共服務領域信心。

115年「大專生公部門見習計畫」分為學期中（4到5月）及暑假（7到8月）梯次。根據簡章，計畫中「見習生」以學習為目的，與機關無僱傭關係，不屬於臨時人員，見習每天不能超過8小時，相關資訊可參考「RICH職場體驗網」（https://rich.yda.gov.tw）。

