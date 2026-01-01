快訊

教育部宣布導師費調增1千元 全中教：不能反映勞務付出

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部昨天宣布導師加給將由3000元調高到4000元，國小至高中的教師鐘點費全面調增20％，並加發行政工作獎金。圖／聯合報系資料照片
教育部昨天宣布導師加給將由3000元調高到4000元，國小至高中的教師鐘點費全面調增20％，並加發行政工作獎金。對此，全國高級中等學校教育產業工會表示，教育部此次調整展現了對第一線教育工作者的重視，確實朝向照顧全體教師的方向邁進。然而，面對當前日益嚴峻的教師荒等深層問題，目前的調整仍屬初步，政府需有更全面的長遠規畫。

全中教認為，教育部應正視教師工作、行政負擔，與勞務報酬不對等的問題，此次調增導師費1000元，並不足以反映導師的勞務付出，以及目前家長對導師要求的不斷提升。行政獎金的部分，一般教師兼行政每月僅有1000到1500元，恐難真的提升教師接任行政職務意願。

此外，本次行政工作獎金區分50班以上大校及小校發給，全中教指出，小校的行政因為人數有限，有時需兼任數個職位，需要辦的公文及活動更多，負擔比大校的行政人員還更多，卻被差別性對待，實在是對辛苦的小校行政人員不公平。

雖然3項津貼有所提升，但全中教認為，這在當前通膨壓力與民間人才競爭下，恐難以徹底解決教學現場的「缺人危機」。 目前教育現場正面臨人才流失與報考意願下降的雙重打擊，若僅靠部分津貼補強，而未改善教師整體的專業薪資結構、職業保障及工作環境，恐難以吸引優秀人才留任。

且全中教認為，對兼代課教師而言，鐘點費就與基本工資時薪類似，因此應比照基本工資的調整，每年進行檢討，不要隔了5年、10年才來檢討調整，讓基層教師年年期盼，卻又多是落空。

全中教表示，部分津貼的提升只可謂之「遲來的正義」，期待與教育部持續對話，改善薪資結構、行政減量及改善法制環境等議題，提出更具前瞻性的解決方案。唯有讓教師在「尊嚴、待遇、環境」3方面均獲得實質保障，台灣的教育品質才能穩健成長。

