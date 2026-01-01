最高補助10萬元！竹市115年度青年學生社團補助開跑

竹市擁有13所高中職與5所大專校院，新竹市府今宣布，115年度「安心 Go Young」青年學生社團補助計畫自即日起受理申請，針對新竹市高中職及大專院校學生社團與學生自治組織，提供總經250萬元的活動與課程補助，每案最高補助10萬元，歡迎符合資格的青年學生社團踴躍申請。

市長高虹安表示，市府自2024年首度推出「安心 Go Young 青年學生社團發展補助計畫」以來，透過實質經費挹注，協助學生社團及學生自治組織減輕經費負擔，鼓勵青年自主提案、規劃與執行活動，從實作中累積課堂以外的寶貴經驗。

她說，市府重視青年發展，去年元旦正式成立「新竹市青年發展中心」，以單一窗口、簡政便民的方式，專責整合青年相關服務，並納入青年學生社團發展補助計畫。114年度補助申請案件累計突破百件，獲得青年熱烈迴響，市府並首次辦理社團成果發表會、社團幹部訓練等多元輔導措施，協助學生社團在校內外實踐行動、拓展學習視野，展現豐碩成果。

高虹安說明，115年度青年學生社團發展補助計畫延續過往良好成果，整合青年補助、培力、交流與諮詢等服務，降低青年申請補助與尋求資源的流程摩擦，提供更清楚、可近的服務管道，提升整體服務效率與品質，讓青年學生社團能更專注於活動執行與理想實踐。

青發中心表示，本計畫補助對象為新竹市公私立高中職及大專院校之學生社團與學生自治組織，凡辦理或參加「人才培力」、「公開競技」、「公開展演」或「議題倡導」等相關活動或課程，皆可提出申請。補助額度依活動規模核定，單一社團每案最高補助2萬元，兩校聯合辦理最高補助5萬元，三校以上跨校合作活動最高可補助10萬元，鼓勵青年跨校交流、擴大影響力。

青發中心提醒，今年度補助申請時程，依活動辦理月份有所不同，活動在1月至2月辦理者，應於活動開始前20日提出申請；其餘月份活動，應於活動開始前40日提出。請備妥書面申請文件，親送或郵寄至青年學生社團補助專案辦公室（新竹市城北街68號）辦理。相關申請疑問，歡迎加入青發中心LINE官方帳號「@youthhsinchu」洽詢，或撥打補助諮詢專線：0965-518957。