最高補助10萬元！竹市115年度青年學生社團補助開跑
竹市擁有13所高中職與5所大專校院，新竹市府今宣布，115年度「安心 Go Young」青年學生社團補助計畫自即日起受理申請，針對新竹市高中職及大專院校學生社團與學生自治組織，提供總經250萬元的活動與課程補助，每案最高補助10萬元，歡迎符合資格的青年學生社團踴躍申請。
⭐2025總回顧
市長高虹安表示，市府自2024年首度推出「安心 Go Young 青年學生社團發展補助計畫」以來，透過實質經費挹注，協助學生社團及學生自治組織減輕經費負擔，鼓勵青年自主提案、規劃與執行活動，從實作中累積課堂以外的寶貴經驗。
她說，市府重視青年發展，去年元旦正式成立「新竹市青年發展中心」，以單一窗口、簡政便民的方式，專責整合青年相關服務，並納入青年學生社團發展補助計畫。114年度補助申請案件累計突破百件，獲得青年熱烈迴響，市府並首次辦理社團成果發表會、社團幹部訓練等多元輔導措施，協助學生社團在校內外實踐行動、拓展學習視野，展現豐碩成果。
高虹安說明，115年度青年學生社團發展補助計畫延續過往良好成果，整合青年補助、培力、交流與諮詢等服務，降低青年申請補助與尋求資源的流程摩擦，提供更清楚、可近的服務管道，提升整體服務效率與品質，讓青年學生社團能更專注於活動執行與理想實踐。
青發中心表示，本計畫補助對象為新竹市公私立高中職及大專院校之學生社團與學生自治組織，凡辦理或參加「人才培力」、「公開競技」、「公開展演」或「議題倡導」等相關活動或課程，皆可提出申請。補助額度依活動規模核定，單一社團每案最高補助2萬元，兩校聯合辦理最高補助5萬元，三校以上跨校合作活動最高可補助10萬元，鼓勵青年跨校交流、擴大影響力。
青發中心提醒，今年度補助申請時程，依活動辦理月份有所不同，活動在1月至2月辦理者，應於活動開始前20日提出申請；其餘月份活動，應於活動開始前40日提出。請備妥書面申請文件，親送或郵寄至青年學生社團補助專案辦公室（新竹市城北街68號）辦理。相關申請疑問，歡迎加入青發中心LINE官方帳號「@youthhsinchu」洽詢，或撥打補助諮詢專線：0965-518957。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃園、竹市私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言