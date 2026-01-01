導師加給漲千元、鐘點費增2成 私中盟籲補助私校：勿慷私校之慨
教育部昨天召開記者會，由教育部長鄭英耀親自宣布，中小學導師加給將從3000元調高到4000元，兼代課教師鐘點費全面調增20％，並追溯自2025年9月1日起生效。對此，全國私立中學聯盟呼籲公私一體，教育部應編列足額經費補助，讓私校教師得以同步調升待遇，以免淪為調薪的孤兒。
私中盟輪值主席、僑泰高中校長温順德表示，樂見政府願改善教師授課待遇，但私校衍生的經費如何處理，教育部並未明確說明，讓各私校憂心忡忡。
温順德說，這次調增鐘點費，不僅是兼代課教師，還包括專任教師超鐘點，所需經費龐大。他舉該校為例，全校145班、近300名教師，導師加給每月調高1000元，一年需190多萬元；教師鐘點費調增20％，一年約需1000萬元，合計將近1200萬元，政府若不全面補助，經費不知從何而來。
温順德表示，近年物價飛漲，教師本俸逐年晉級，健保退撫、超額年金支出日增，加上代理教師年資提敘，辦學成本不斷上揚。12年國教推動以來，僅配合軍公教調薪，將學費微幅調升4次，雜費卻21年未變，整體法定支出不斷增加，各項收費卻全面凍漲，如果調升教師待遇還要私校埋單，不啻將私校推入懸崖。
108課綱推動以來，温順德也表示，私校雖可撰寫計畫，增添各項教學設備，但得編自籌款推動，已讓財務雪上加霜，而政府補助款縮水，甚至還無預警跳票，更讓各校難以接受。
他以充實教學計畫為例，原訂20％自籌款，核定時竟被改為35％；學習歷程檔案作業費，原本說會編列預算，第3年起卻要自付。去年10月教師身心調適假上路，政府編列代課鐘點費，又未納入私校教師，政府一再慷私校之慨，令各校義憤填膺。
温順德強調，在教育公共化政策下，私校承擔教育重任，為國家省下公帑，卻遭受不公平對待。
他呼籲政府一視同仁，編列經費補助私校，讓教師得以調升待遇，也請立委關切此事，督促教育部落實政策，保障私校教師權益。教育部若置之不理，私中盟將召開中外記者會表達不平，也將號召私校教師至教育部抗爭，捍衛基本權益。
