中小學教師待遇調高 全中教：仍難反映通膨

中央社／ 台北1日電
教育部長鄭英耀（左2）31日宣布，提高中小學導師職務加給、兼任及代課教師鐘點費，增訂教師行政工作獎金，追溯自114年9月1日生效，代表政府對教師價值的肯定和實質支持。中央社
教育部昨天宣布多項中小學教師待遇調整措施。全中教今天表示，政府有聽到基層聲音，但津貼調整幅度仍難以反映通貨膨脹，結構性的「教師荒」仍須徹底解決。

教育部於民國114年12月31日舉行記者會，宣布多項提高教師待遇的措施，包括將公立高級中等以下學校導師職務加給，由每月新台幣3000元調高到4000元；兼任及代課教師鐘點費全面調增20%；增給行政工作獎金1000元到2000元。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）今天發布新聞稿指出，這次調整導師費，對長期處於輔導與親師溝通第一線的導師，給予實質的肯定，但增加1000元仍不足以反映勞務支出。

全中教並以高中教師鐘點費為例，從400元提升到505元，花了30年，難以反映這段期間的通貨膨脹。行政獎金部分，小校行政人數有限，有時須兼任數個職位，負擔比大校還大，不該被區別對待。

全中教指出，目前教育現場正面臨人才流失與報考意願下降的雙重打擊。僅靠部分津貼補強，而未根本性地優化教師整體的專業薪資結構、職業保障及工作環境，恐難吸引優秀人才留任。

全中教也期待政府對行政減量及改善法制環境等議題，提出更具前瞻性的解決方案。唯有讓教師在「尊嚴、待遇、環境」3方面均獲得實質保障，台灣的教育品質才能穩健成長。

教師荒 教育部

