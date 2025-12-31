盤點行政減量 全教產：應增行政加給

學校行政減量口號喊了多年，教學現場仍無感，教育部昨宣布，已檢討教育部百項業務，進行行政減量，並將依照學校規模等，增給每月一千元至兩千元不等的「行政工作獎金」。不過全教產表示，除了教育部以外，來自其他部會公文也耗費行政人員大量時間，若不調升行政加給、只發給獎金，可說完全沒有吸引力。

教育部長鄭英耀表示，針對行政減量有相關規畫，教育部正在盤點內部行政流程，秉持能整併就整併、能簡化就簡化的原則，透過數位系統減少重複填報，讓老師的目光重新回到孩子身上。

教育部主任秘書林伯樵表示，教育部提出三個減量模式，一是用系統填報取代紙本作業，例如老師在填寫數據時，系統能自動帶出基本資料。二是整併與刪除措施，例如不用實地訪評，在保有評鑑需求完整性的條件下，可採書面審查方式。三是調整事務辦理期程、內容與方式，若能採線上、實體並行，就盡量採取多元方式。經過三個月、共檢討一五○項業務，其中有一○四項完成調整。

不過全教產林蕙蓉指出，教育部忽略了所有來自其他部會、各縣市政府、各局處的轉文、來文，每一個公文都要耗費行政人員非常多時間。呼籲教育部除了停止非必要的資料填報、訪視評鑑、研習訓練、競賽活動外，亦應堅持教育主體性，拒當跨部會的施政提款機。

校長協會副理事長謝金城則認為，學校經營愈來愈困難，沒有人想兼行政，政策推動、教學都面臨挑戰，相信給予額外的獎金有望提升教師擔任行政職的意願。

全中教理事長史美奐則說，大校、小校發放的行政工作獎金不一，對基層教師不盡公平。再者，調高導師費，如果行政加給不跟上，恐怕更沒有人願意做行政。