校事會議修法跳票 擬1/12公布

校事會議成為校園濫訴溫床，加劇教師荒，教育部長鄭英耀日前承諾最慢去年底前完成修法，如今確定跳票。教育部政務次長張廖萬堅表示，最近正在做收尾工作，預計一月十二日公布。至於教團關心的校事會議補償機制，國教署長彭富源承諾，會研商做法，必要時提相關辦法或要點。

「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」前年修訂上路，教師若涉及體罰、霸凌或教學不力等，必須接受校事會議調查，由於因允許匿名檢舉，導致校園濫訴案件層出不窮。教育部為此預告修法，包括不受理匿名檢舉，並新增「輔佐人」機制等，保障當事人訪談權益。

然而昨天已是二○二五年最後一天，新制卻還未上路，引發基層教師不滿，質疑到底還要拖多久。張廖萬堅說，其實整個法規的修改和意見徵詢都已告一段落，最近在做收尾工作，預計年後兩周內公布校事會議，目前訂在一月十二日。

彭富源說，為了防止小案大辦、校園濫訴等問題，並讓老師在調查過程中免於恐懼，法案的相關配套、主軸都已經修訂完成，目前還在檢視旁支條文，以及涉及教師成績考核辦法的部分。

此外，教團反映校事會議應有補償機制，彭富源說，針對校事會議調查完成後確認不成立的情況，教育部會與相關部會研商做法，必要時提辦法或要點。