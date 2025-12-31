解師資荒 導師加給、鐘點費調升

國內師資荒嚴峻，已成新的教育危機。為此，教育部長鄭英耀昨宣布，導師加給將由現行的三千元，調高到四千元，兼代課教師鐘點費全面調增百分之廿，所有調增追溯自去年九月一日起生效。

不過教團並不埋單，直言關乎教師專業核心的「學術研究加給」一毛未調，恐難以舒緩教師留任與招募困境，呼籲薪資調升機制應法制化。

一一四學年度迎來史上最嚴重的師資荒，全台中小學師資缺額超過萬人，引發關注，教團更多次反映，教師待遇結構長期未能反映其專業付出與職責負荷，導致失去職業吸引力，呼籲應該全面提升教師待遇。

由於國中小導師職務加給已十三年未調升，高中也有八年未調整，鄭英耀昨宣布，導師加給，將由現行三千元，調高為四千元。

此外，國高中教師鐘點費卅年來僅調升一次，國小也僅調升兩次，教育部亦宣布，兼任及代課教師鐘點費將全面調增百分之廿，其中國小由三三六元，調升至四○五元、國中由三七八元，調高至四五五元、高中則是從四二○元調，升至五○五元，實質改善教師授課待遇。

教育部還提到，依照教育階段、組織層級、學校規模及教師兼任行政職務工作負擔程度，教育部將增給每月一千元至兩千元不等的「行政工作獎金」。

國教署長彭富源表示，本次職務加給、鐘點費與行政工作獎金三項經費，全年度將達四十三億七千萬元。教育部政務次長張廖萬堅指出，因應財劃法地方統籌款增加，已與地方談好，各負擔百分之五十經費。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，教育部本次大幅調漲兼任及代課教師鐘點費，創下歷年最大增幅，「我認為是很有誠意的」。以國小兼代課教師鐘點費為例，以一周基本鐘點廿節計算，月薪可逾三萬兩千元，漲幅很有感，未來學校在徵求代課教師時會更有利。

不過黃湘仙也說，不應該是教團喊了很久才增加，且久久一次調升也可能跟不上物價，建議仍應建立基於物價、通膨的機制調整鐘點費。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良則認為，教師薪資結構中的「學術研究加給」才是教師專業知識與學術的核心，但此次仍未同步調整，恐難以舒緩教育現場人才留任與招募困境。主張薪資調升機制法制化，包含會議組成代表、調升方式都需明定。