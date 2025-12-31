導師費凍13年調到4000元 教師團體：本薪未調整受益有限
教育部長鄭英耀今天親自宣布，導師加給將由3000元調高到4000元，兼代課教師鐘點費全面調增20％，所有調增追溯自2025年9月1日起生效。台中市教育產業工會理事長林碩杰表示，教師本薪未調整，受益的教師有限，應比照勞工隨物價指數每年調整，才能趕上通膨。
林碩杰指出，教學現場長期反映的教師荒，其實包括待遇不足、尊嚴不足、校事會議濫訴等。今日教育部雖宣布國中小凍漲13年、高中凍漲8年的導師加給調整為4000元，但離基層教師期待的6000元以上，仍有一段距離；超鐘點費部分，國小調高69元、國中調高77元、高中調高85元，但是本薪未調整，受益的正式教師人數有限。
另外，上20節的代課老師、鐘點教師的每月薪資調整則僅略高於基本工資，對全部時間被綁住的受薪者而言吸引力仍嫌不足，尤其高消費的都會區更是嚴重，代課老師、鐘點教師的流動率恐仍難下降。
林碩杰說，至於按照工作表現評價增給1000元至2000元不等的「行政工作獎金」，表現不如上司滿意時怎麼辦，「恐怕是看得到吃不到」；若要成為血汗組長、血汗主任才能有「行政工作獎金」，恐怕也解決不了行政大逃亡的困境。
林碩杰提到，教育部今天的說明，獨漏教師本薪的調整，而且這些也應比照勞工隨物價指數每年調整，才能趕上高漲的通膨，也才能吸引更多優秀人才進入教育職場。
