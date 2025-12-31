北市隨機攻擊事件後 教部籲學生跨年活動提高警覺
台北市19日發生隨機攻擊事件，教育部今天提醒學生在寒假、年末期間如果要到人潮密集場所，應提高警覺，遇突發狀況優先保護自身安全，也提醒家長關心孩子的外出情形。
台灣大學等多所大專已開始放寒假，而今天也有許多學生會參加各地的跨年活動。教育部發布新聞稿，特別提及近期公共運輸場所發生的治安事件（指19日台北市隨機攻擊案），提醒學生留意周遭環境及可疑狀況。
教育部指出，搭乘大眾運輸工具時注意自身安全，如遇突發狀況，應優先保護自身並配合現場人員指引迅速避離，必要時即時通報警政或大眾運輸站務人員。
教育部並提醒學生應拒絕毒品與不明物質，避免進出治安疑慮場所，外出活動最好結伴同行，主動告知親友行蹤。如果是在校外租屋，要留意用電、用火及瓦斯安全，保持通風，避免一氧化碳中毒。
此外，寒假期間也常見假投資、假打工、假中獎及購物詐騙，教育部提醒學子，涉及金錢或個人資料時，務必審慎查證，如有疑慮可撥打165反詐騙專線諮詢。
