拆陳奇祿故居 台大：房舍非古蹟且基於安全考量

中央社／ 台北31日電

文化團體今天表示，台大無視批評聲浪與在地抗議，拆除首任文建會主委陳奇祿故居；台大回應，北市文資會議未指定該房舍為古蹟、歷史建築，且拆除房舍是基於安全考量。

搶救台灣文史故居聯合今天舉行記者會，指台灣大學無視監察院調查意見、社會巨大批評聲浪與在地社區抗議，於耶誕節前夕火速拆除台灣文化先驅、已故的首任文建會主委陳奇祿故居，以「拆除」取代社會對話，示範最壞的文資教育。

台灣大學發布聲明指出，台大於定期巡檢中發現溫州街52巷5、7號房舍（陳奇祿故居）出現梁柱傾斜及結構受損情形，基於公共安全考量，委請專業結構技師進行結構安全性能評估；評估結果顯示，該房舍基本耐震能力未達最低等級標準，且位處地震活動頻繁區域，校方依法於11月中旬取得拆除執照並啟動相關工程。

台大說明，拆除房舍是基於安全考量，並非否定陳奇祿在人類學研究及文化資產保存上的重要貢獻，拆除前已完成建物的3D數位測繪與完整影像紀錄，詳實保存建築構造、空間配置及細部特徵，作為後續研究、典藏與文化詮釋的基礎，期盼透過數位方式延續建築承載的歷史記憶。

台大提到，尊重台北市政府相關文化資產審議委員會於第185次會議所作的專業審議結論，並未指定該日式宿舍為古蹟、歷史建築或紀念建築；未來將規劃整理陳奇祿及其他相關學者的研究成果與史料，納入台大人類學博物館典藏與展示，傳承學術精神與公共文化價值。

