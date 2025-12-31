教育部調漲教師鐘點費 立委：國會監督展現具體成果

教育部31日正式公告調整公立中小學教師、導師的職務加給，以及兼任與代課教師的鐘點費，並明定追溯至2025年9月1日生效。立委葛如鈞表示，3月他也成功爭取「私立大學教師鐘點費比照公立學校標準」，此次政策突破，展現了國會監督與民意反映的具體成果。

根據教育部公布內容，本次調整重點包括：

一、導師職務加給：高級中等以下學校導師職務加給由每月3,000元調升至4,000元，肯定導師在班級經營與學生照顧的貢獻。

二、兼任及代課教師鐘點費：全面調增20%，國民小學由每節336元調升至405元、國民中學由378元調高至455元、高中職則由420元提升至505元，實質改善第一線授課教師的待遇。

三、行政工作獎金：依工作負擔與表現，每月增給1,000至2,000元不等獎金，鼓勵教師兼任行政職務。

四、偏遠地區教師傷害保險：自願赴更偏遠地區服務之教師，得續保傷害保險，以強化人力穩定與保障。

葛如鈞表示，回顧今年4月9日的立法院質詢時，他即提出「國中代課教師鐘點費35年僅調漲18元」的問題，直指教師待遇與實際生活成本脫節，造成實質薪資長期縮水。

葛如鈞說，當時他明確要求教育部提高鐘點費標準，並提出教師薪資調整報告。根據教育部提供的資料，35年以來，高中教師鐘點費僅調漲20元、國中18元、國小76元。他認為，這樣的調幅無法反映物價變動，也不符合理應給予教育專業的基本尊重。

對於教育部今日的公告，葛如鈞強調，這是國會監督與民意反映的具體成果，也是對第一線教師辛勞的實質回應。

他也指出，教師與國軍同樣肩負國家重要使命，不應再被視為「做功德」，更不該讓「愛國」成為忽視待遇的理由。展望新的一年，葛如鈞將持續關注教師工作環境與薪資制度，也持續強化國會對行政部門的監督。

