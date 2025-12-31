拆除陳奇祿故居惹議 台大：建物非古蹟或歷史建築且有安全考量
文化團體今舉行記者會，指國立台灣大學在耶誕節前夕火速拆除首任文建會主委陳奇祿故居，台大稍早澄清，台北市政府相關文化資產審議委員會於第185次會議已經審議，「未」指定該日式宿舍為古蹟、歷史建築或紀念建築，又考量到其結構已受損，基於安全考量依法取得拆除執照後才啟動工程。
台大指出，北市府文化資產審議委員會於第185次會議審議，未指定該日式宿舍為古蹟、歷史建築或紀念建築，學校也定期巡檢，發現溫州街52巷5、7號房舍出現梁柱傾斜及結構受損，基於公共安全考量，隨即請專業結構技師進行結構安全性能評估。
台大說明，評估結果已顯示，該房舍基本耐震能力未達最低等級標準 ，且位處地震活動頻繁區域，校方依法於11月中旬取得拆除執照並啟動相關工程。
台大也強調，拆除房舍是基於安全考量，非否定陳奇祿在人類學研究及文化資產保存上的貢獻。拆除前已先行完成建物3D數位測繪與完整影像紀錄作業，保存建築構造、空間配置及細部特徵，作為後續研究、典藏與文化詮釋的基礎，期盼透過數位方式延續建築所承載的歷史記憶。
台大也說，會規劃整理陳奇祿及其他相關學者的研究成果與史料，納入台大人類學博物館典藏與展示，持續傳承其學術精神與公共文化價值。
