教師行政工作獎金以50班為級距 教團：對小校基層教師仍不公平

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部長鄭英耀上午在教育部舉行「提高高級中等以下學校導師職務加給、鐘點費、增給行政工作獎金及擴大偏遠地區傷害保險適用對象記者會，正式宣布全面提升高級中等以下學校校長的加給，以及老師的待遇，並追塑至今年9月1日起生效。記者黃義書／攝影
教育部長鄭英耀上午在教育部舉行「提高高級中等以下學校導師職務加給、鐘點費、增給行政工作獎金及擴大偏遠地區傷害保險適用對象記者會，正式宣布全面提升高級中等以下學校校長的加給，以及老師的待遇，並追塑至今年9月1日起生效。記者黃義書／攝影

教育部今天召開年終記者會，說明調整導師職務加給、鐘點費與行政獎金。行政獎金一項上，若為50班以上的大校校長，最高可獲得每月2000元獎金，但教育團體認為，全國只有40所國中達到50班以上，教育部以班級數當作計算級距，對基層教師來說仍有疑慮且不公平。

高中以下學校教師兼任主管職務，依學校規模及個人工作負擔繁重情形，就工作表現優良者分三級發給獎金，第一級為班級數50班以上的學校校長；第二級是班級數50班以上的學校處室主任、組長、科主任；第三級則是班級數未達50班學校校長、處、室主任、組長、科主任、高中副校長及國中副組長。

但全教產理事長林蕙蓉指出，新增工作獎金50班以上主管校長2000元，組長主任是1500元，並依工作表現發給獎金，但全國只有40所國中達到50班以上，教育部的班級數級距計算，基層教師仍有很大的疑慮，在於同樣數量的公文來到學校，不管大校小校都要處理、訂計畫、排活動、做調查，對於基層完全不公平也可能造成更多紛爭。

林蕙蓉建議，教育部應該全面提升行政加給而非只給工作獎金，對於每天都在加班的行政人員，完全沒有吸引力。此外，完全中學擁有高中部及國中部兩套行政系統、加倍的工作量，教育部此次調升也沒有交代。

林蕙蓉也呼籲，無論是兼代課教師鐘點費、導師加給、行政加給，都應比照勞工隨物價指數每年調整，才能趕上通膨，吸引更多優秀人才進入教育職場。此外，全國基層教師都關注的校事會議相關修正條文也未發布，提升整體教育職場的環境，教育部仍須努力。

校長協會副理事長謝金城說，還是感謝教育部想到學校的難處，「我們樂觀其成。」學校經營近年愈來愈困難，沒有人想兼行政，政策推動、教學都面臨挑戰，如教學組長、生活管理組長近年真的不好找，相信給予額外的獎金有望提升教師擔任行政職的意願。

