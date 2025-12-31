不只待遇調升 教育部拚行政減量150項業務已有69％完成調整

快訊

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部長鄭英耀表示，提高待遇只是第一步，教育部針對行政減量也有相關規劃。記者黃義書／攝影
教育部長鄭英耀表示，提高待遇只是第一步，教育部針對行政減量也有相關規劃。記者黃義書／攝影

教育部今日宣布調高教師待遇，並新增行政獎金。但教育部強調，除提升待遇，更以行政減量為目標，目前已盤點檢討150項業務，完成104項整併與簡化，透過數位系統介接取代重複填報，讓教師回歸教學專業。

教育部今日宣布導師加給將由3000元調高到4000元，教師鐘點費全面調增20％，並新增「行政工作獎金」。教育部長鄭英耀表示，提高待遇只是第一步，教育部針對行政減量也有相關規劃，教育部正在盤點內部行政流程，秉持能整併就整併、能簡化就簡化的原則，透過數位系統減少重複填報，讓老師的目光重新回到孩子身上。

教育部主任秘書林伯樵進一步說明，教育部針對高中以下學校的行政工作做通盤檢討，訂定行政指令50％的目標。檢視行政業務後，教育部列出8個原則：簡併項目、評估持續辦理必要性、縮短程序、善用既有資料不重複填寫、調整辦理期程、精簡文書作業、調整評鑑指標、建立內部定期檢討機制。

林伯樵表示，經過3個月總共檢討150項業務，其中有104項完成調整，調整比率達69％。教育部提出3個減量模式，第一是用系統填報取代紙本作業，例如老師在填寫數據時，系統能自動帶出基本資料，教育部會跨單位介接系統，降低學校被重複索資的頻率。第二是整併與刪除措施，舉例來說，如果不用實地訪評，在保有評鑑需求完整性條件下，可採書面審查方式。第三是調整辦理期程、內容與方式，研習可能不強制出席，若能採線上、實體並行，就盡量採取多元方式。

林伯樵舉例說，在本次調整過後，原本需要由學校定期個別填報的9項調查資料，包含教職員人力編制及授課節數、專任教師人數、合聘及巡迴教師人數、學生就學與學籍情形、國中小學生畢業證書領取及學習情形等，檢討後併入國中小教職員人力資源網、學生資源網2大系統填報，並簡化欄位與流程、優化功能。

