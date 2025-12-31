快訊

黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道

越早準備「提前退休」越省力！過來人6建議曝光：2原則達成財務自由

年底校事會議修法確定跳票 教育部：預計1月12日公布

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部上午舉行「提高高級中等以下學校導師職務加給、鐘點費、增給行政工作獎金及擴大偏遠地區傷害保險適用對象記者會，國教署長彭富源說明調整的重點。記者黃義書／攝影
教育部上午舉行「提高高級中等以下學校導師職務加給、鐘點費、增給行政工作獎金及擴大偏遠地區傷害保險適用對象記者會，國教署長彭富源說明調整的重點。記者黃義書／攝影

教育部今日召開記者會宣布調升導師費、兼代課教師鐘點費，會中媒體問到校事會議修法進度，教育部政務次長張廖萬堅表示，最近正在做收尾工作，預計1月12日公布。對於教團關心的校事會議補償機制，國教署長彭富源承諾會研商做法，必要時提相關辦法或要點。

⭐2025總回顧

校事會議濫訴問題導致教學現場動輒得咎，今年教師節前，教育部承諾將在年底前提出修法精進方案。然而，今日已是12月最後一天，媒體在教育部今日記者會上詢問修法進度，張廖萬堅說，其實整個法規的修改和意見徵詢都已告一段落，最近在做收尾工作，預計年後兩周內公布校事會議，目前訂在1月12日。

彭富源進一步指出，為了防止小案大辦、校園濫訴等問題，並讓老師在調查過程中免於恐懼，法案的相關配套、主軸都已經修訂完成，目前還在檢視旁支條文，以及涉及教師成績考核辦法的部分。

此外，教團反映校事會議應有補償機制，彭富源對此回應，針對校事會議調查完成後確認不成立的情況，教育部會與相關部會研商做法，必要時提辦法或要點。

教育部 教師節 修法

延伸閱讀

校事會議修法預計1月12公布日 擬納冤案補償

教師鐘點費調漲20%創歷年之最 教團籲「法制化」隨物價波動每年調整

教育部宣布高中以下導師費、鐘點費提高 追溯9月1日起生效

遴選青少年諮詢會代表 教部：敢發聲不用非常優秀

相關新聞

年底校事會議修法確定跳票 教育部：預計1月12日公布

教育部今日召開記者會宣布調升導師費、兼代課教師鐘點費，會中媒體問到校事會議修法進度，教育部政務次長張廖萬堅表示，最近正在...

教育部宣布 高中以下導師費3000調升至4000元、鐘點費調增20％

教學現場長期反映，師資荒的根本原因之一便是待遇不足。對此，教育部今日召開記者會，宣布導師加給將由3000元調高到4000...

體育班存廢！基層教練學者看法兩極 北市教育局長：應維持現有體制

國內近期掀體育班存廢討論，有國小家長向議員陳情，因擔心體育班未來廢除，孩子報考與否無所適從。基層教練認為，績效考量如東園...

第8屆青少年諮詢會委員遴選開跑 1月24日報名截止

為強化青少年參與教育公共事務機制，教育部國教署啟動第8屆「青少年諮詢會」青少年代表委員遴選作業（https://www....

不只待遇調升 教育部拚行政減量150項業務已有69％完成調整

教育部今日宣布調高教師待遇，並新增行政獎金。但教育部強調，除提升待遇，更以行政減量為目標，目前已盤點檢討150項業務，完...

校事會議修法預計1月12公布日 擬納冤案補償

校園濫訴問題受到各界關注，教育部次長張廖萬堅今天表示，校事會議制度相關修法，預計民國115年1月12日公布，並考慮納入教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。