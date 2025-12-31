年底校事會議修法確定跳票 教育部：預計1月12日公布

教育部今日召開記者會宣布調升導師費、兼代課教師鐘點費，會中媒體問到校事會議修法進度，教育部政務次長張廖萬堅表示，最近正在做收尾工作，預計1月12日公布。對於教團關心的校事會議補償機制，國教署長彭富源承諾會研商做法，必要時提相關辦法或要點。

校事會議濫訴問題導致教學現場動輒得咎，今年教師節前，教育部承諾將在年底前提出修法精進方案。然而，今日已是12月最後一天，媒體在教育部今日記者會上詢問修法進度，張廖萬堅說，其實整個法規的修改和意見徵詢都已告一段落，最近在做收尾工作，預計年後兩周內公布校事會議，目前訂在1月12日。

彭富源進一步指出，為了防止小案大辦、校園濫訴等問題，並讓老師在調查過程中免於恐懼，法案的相關配套、主軸都已經修訂完成，目前還在檢視旁支條文，以及涉及教師成績考核辦法的部分。

此外，教團反映校事會議應有補償機制，彭富源對此回應，針對校事會議調查完成後確認不成立的情況，教育部會與相關部會研商做法，必要時提辦法或要點。

