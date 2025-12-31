教師鐘點費調漲20%創歷年之最 教團籲「法制化」隨物價波動每年調整

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部上午舉行「提高高級中等以下學校導師職務加給、鐘點費、增給行政工作獎金及擴大偏遠地區傷害保險適用對象記者會，國教署長彭富源說明調整的重點。記者黃義書／攝影
教育部今天召開記者會，宣布導師加給將由3000元調高到4000元，國小至高中的教師鐘點費全面調增20％，所有調增追溯自2025年9月1日起生效。教育團體多給予肯定，但也建議，行政加給、鐘點費等應法制化，隨每年經濟、物價指數等浮動提升。

教育部國教署長彭富源表示，教育部對比各項指數，認為鐘點費一定要調升。過往於106年時，國小教師鐘點費曾調升5%，今年先大檢討後並提報行政院獲得支持，因此給予調整20%。

彭富源也指出，行政工作獎金依照學校規模，以50班為基準，最高50班以上的大校校長可獲得2000元的行政工作獎金、主任可獲得1500元。教育部知道學校規模較大，行政主管都需付出更多心力，因此調升行政工作獎金給予肯定。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，「肯定遲來的調整。」但教師專業加給應同步調整，教師薪資結構中學術研究加給，才是教師專業知識與學術的核心，其數額應與社會經濟發展及教師養成成本同步，但此次仍未同步調整，難以舒緩教育現場人才留任與招募困境。

侯俊良也指出，行政加給應該法制化，目前校園內行政加給依照教師年資分為三級，建議應當將加給單一薪級化，行政不必再分年資，直接採用最高的5千多元加給，並隨每年的經濟水準設定一公式加以浮動調升，

針對私立學校，侯俊良也說，本次提升教師待遇但並未規範至私立學校，教育部不應該忘了專科以下私立學校鐘點費甚至都還沒有規範，導致許多私立學校教師的鐘點費領得極低或沒有標準可言，因此也呼籲教育部，應規範私立學校待遇要比照公立學校，確保教育場域的勞動條件一致。再者，教育部說本次職務加給、鐘點費等調升將回溯至9月1日生效，但學年制是從8月1日開始，建議應回溯至8月1日。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙也說，教育部大幅調漲兼任及代課教師鐘點費，創下歷年最大增幅，「我是認為很有誠意的。」但不應該是教團喊了很久才增加，且久久一次調升也可能跟不上物價，建議仍應建立一立基於物價、通膨的機制調整鐘點費，才能確保教師的薪資永續，也能避免出現多年未調、一次大漲的結構性問題。

黃湘仙也舉例指出，本次實際調升後，國小兼任及代課教師鐘點費將達到405元，以一周基本鐘點20節計算，月薪可達逾3萬2000元，以part time性質而言漲幅很有感，相信未來學校在徵求代課教師時會更有利。

年底校事會議修法確定跳票 教育部：預計1月12日公布

教育部今日召開記者會宣布調升導師費、兼代課教師鐘點費，會中媒體問到校事會議修法進度，教育部政務次長張廖萬堅表示，最近正在...

教育部宣布 高中以下導師費3000調升至4000元、鐘點費調增20％

教學現場長期反映，師資荒的根本原因之一便是待遇不足。對此，教育部今日召開記者會，宣布導師加給將由3000元調高到4000...

體育班存廢！基層教練學者看法兩極 北市教育局長：應維持現有體制

國內近期掀體育班存廢討論，有國小家長向議員陳情，因擔心體育班未來廢除，孩子報考與否無所適從。基層教練認為，績效考量如東園...

第8屆青少年諮詢會委員遴選開跑 1月24日報名截止

為強化青少年參與教育公共事務機制，教育部國教署啟動第8屆「青少年諮詢會」青少年代表委員遴選作業（https://www....

不只待遇調升 教育部拚行政減量150項業務已有69％完成調整

教育部今日宣布調高教師待遇，並新增行政獎金。但教育部強調，除提升待遇，更以行政減量為目標，目前已盤點檢討150項業務，完...

校事會議修法預計1月12公布日 擬納冤案補償

校園濫訴問題受到各界關注，教育部次長張廖萬堅今天表示，校事會議制度相關修法，預計民國115年1月12日公布，並考慮納入教...

