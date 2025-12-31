教育部宣布高中以下導師費、鐘點費提高 追溯9月1日起生效

教育部長鄭英耀、政務次長張廖萬堅、主任秘書林伯樵與國教署長彭富源，上午一同出席在教育部舉行的「提高高級中等以下學校導師職務加給、鐘點費、增給行政工作獎金及擴大偏遠地區傷害保險適用對象」記者會，宣布調高公立中小學校教師導師職務加給、兼任及代課教師鐘點費及增訂教師行政工作獎金，並追溯自114年9月1日起生效；另擴大「自願服務偏遠地區學校校長及教師特別獎勵辦法」之傷害保險適用對象的政策調整。

鄭英耀正式宣布重要的政策表示，全面提升高級中等以下學校校長的加給，以及老師的待遇，並追塑至今年9月1日起生效。鄭英耀表示，此政策調整包含三個核心的支柱，首先就是實質的待遇調整，肯定專業的付出。調整導師職務加給。另外，調整兼任、代課老師的鐘點費。第三建立兼任行政工作的獎金。第二個支柱，就是在行政的減量。因此，教育部政全面盤點行政流程 ，能整併就整併、能簡化就簡化的原則，利用數位系統減少重複填報。讓老師的目光重新回到孩子的身上。第三，建立關懷偏鄉完善傷害保險的保障機制。為了守護在偏鄉地區服務的老師放寬資格。過去都只有城市的老師調到偏鄉才有傷害保險，但是在偏鄉的校長、老師調到偏鄉，先前的制度傷害保險就沒有，現在全部都納入。

鄭英耀強調今天的政策是希望讓老師們能更專注於教學，讓學校能穩健的運作發展，進而獲得家長們更多的信任與支持。 教育部長鄭英耀上午在教育部舉行「提高高級中等以下學校導師職務加給、鐘點費、增給行政工作獎金及擴大偏遠地區傷害保險適用對象記者會，正式宣布全面提升高級中等以下學校校長的加給，以及老師的待遇，並追塑至今年9月1日起生效。記者黃義書／攝影

商品推薦