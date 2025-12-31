快訊

竹市特教助理員權益升級 訓練、國假、颱風假全給薪

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
為穩定特教助理員人力、提升特教品質，新竹市長高虹安宣布自明年1月1日起實施「特教助理員三大利多」給薪新制。圖／新竹市政府提供
為穩定特教助理員人力、提升特教品質，新竹市長高虹安宣布自明年1月1日起實施「特教助理員三大利多」給薪新制，針對時薪制特殊教育助理員，補助每年9小時在職訓練薪資、國定假日及颱風假薪資，預計每年投入約550萬，改善工作待遇與權益。

⭐2025總回顧

高虹安指出，目前竹市共聘任約300位特教助理人力，包含專任教師助理員、月薪制學生助理員及時薪制學生助理員，分布於76所國中小及幼兒園，協助特殊教育學生進行學習支持與生活照護，是校園中不可或缺的重要特教夥伴。此次政策研議過程中，市府亦廣泛參採各界意見，審慎規畫推動，期盼效提升特教助理員的工作保障與教育品質。

高虹安表示，為回應教育現場實際需求，市府推動「特教助理員三大利多」給薪新制，透過補助在職訓練期間薪資、國定假日工資及颱風假薪資，以強化特教助理員的勞動權益，打造更加友善且穩定的工作環境。

新竹市教育處長林立生表示，特殊教育學生助理員在支持學生日常學習與照護上扮演關鍵角色，其穩定性與專業度對校園融合教育推動至關重要。透過「特教助理員三大利多」政策，除可提升助理員工作穩定度，更有助於強化特教支持系統，讓竹市特殊教育服務更加完善。

教育處指出，未來市府將持續檢視並優化特殊教育相關人力制度，積極營造讓學生安心學習、教師專心教學、助理員安心投入的教育環境，實踐「新竹好學」的教育願景。

為穩定特教助理員人力、提升特教品質，新竹市長高虹安宣布自明年1月1日起實施「特教助理員三大利多」給薪新制。圖／新竹市政府提供
薪資 颱風假

相關新聞

年底校事會議修法確定跳票 教育部：預計1月12日公布

教育部今日召開記者會宣布調升導師費、兼代課教師鐘點費，會中媒體問到校事會議修法進度，教育部政務次長張廖萬堅表示，最近正在...

教育部宣布 高中以下導師費3000調升至4000元、鐘點費調增20％

教學現場長期反映，師資荒的根本原因之一便是待遇不足。對此，教育部今日召開記者會，宣布導師加給將由3000元調高到4000...

體育班存廢！基層教練學者看法兩極 北市教育局長：應維持現有體制

國內近期掀體育班存廢討論，有國小家長向議員陳情，因擔心體育班未來廢除，孩子報考與否無所適從。基層教練認為，績效考量如東園...

第8屆青少年諮詢會委員遴選開跑 1月24日報名截止

為強化青少年參與教育公共事務機制，教育部國教署啟動第8屆「青少年諮詢會」青少年代表委員遴選作業（https://www....

不只待遇調升 教育部拚行政減量150項業務已有69％完成調整

教育部今日宣布調高教師待遇，並新增行政獎金。但教育部強調，除提升待遇，更以行政減量為目標，目前已盤點檢討150項業務，完...

校事會議修法預計1月12公布日 擬納冤案補償

校園濫訴問題受到各界關注，教育部次長張廖萬堅今天表示，校事會議制度相關修法，預計民國115年1月12日公布，並考慮納入教...

