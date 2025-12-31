竹市特教助理員權益升級 訓練、國假、颱風假全給薪
為穩定特教助理員人力、提升特教品質，新竹市長高虹安宣布自明年1月1日起實施「特教助理員三大利多」給薪新制，針對時薪制特殊教育助理員，補助每年9小時在職訓練薪資、國定假日及颱風假薪資，預計每年投入約550萬，改善工作待遇與權益。
高虹安指出，目前竹市共聘任約300位特教助理人力，包含專任教師助理員、月薪制學生助理員及時薪制學生助理員，分布於76所國中小及幼兒園，協助特殊教育學生進行學習支持與生活照護，是校園中不可或缺的重要特教夥伴。此次政策研議過程中，市府亦廣泛參採各界意見，審慎規畫推動，期盼效提升特教助理員的工作保障與教育品質。
高虹安表示，為回應教育現場實際需求，市府推動「特教助理員三大利多」給薪新制，透過補助在職訓練期間薪資、國定假日工資及颱風假薪資，以強化特教助理員的勞動權益，打造更加友善且穩定的工作環境。
新竹市教育處長林立生表示，特殊教育學生助理員在支持學生日常學習與照護上扮演關鍵角色，其穩定性與專業度對校園融合教育推動至關重要。透過「特教助理員三大利多」政策，除可提升助理員工作穩定度，更有助於強化特教支持系統，讓竹市特殊教育服務更加完善。
教育處指出，未來市府將持續檢視並優化特殊教育相關人力制度，積極營造讓學生安心學習、教師專心教學、助理員安心投入的教育環境，實踐「新竹好學」的教育願景。
