校事會議修法預計1月12公布日 擬納冤案補償
校園濫訴問題受到各界關注，教育部次長張廖萬堅今天表示，校事會議制度相關修法，預計民國115年1月12日公布，並考慮納入教育團體建議，提供冤案補償費用。
教師團體呼籲政府正視「校園濫訴」問題，避免教師頻繁遭到檢舉，教育部長鄭英耀在立法院承諾年底前修法。教育部雖已在11月21日預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」相關條文，但今天已是今年最後一天，還未完成修法程序。
教育部次長張廖萬堅今天接受媒體聯訪表示，目前還剩一些行政程序要處理，預計115年1月12日會對外正式宣布。
教育部國民及學前教育署長彭富源表示，對於如何處理「小案不大辦」、避免濫訴等，法令的主軸已大致修好，但還需要檢視一些旁枝條文，有50多個條文需要仔細核對，避免因細節沒有處理好，失去政策美意。
另外，教師團體多次召開記者會指出，許多教師經校事會議調查後，宣告案件不成立，身心俱疲卻沒有任何補償，希望增加「冤案賠償」機制。
彭富源表示，針對相關機制，目前和相關部會研商中，是這次修法重要考慮的一環，細節待研定後公布。
