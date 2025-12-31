快訊

黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道

越早準備「提前退休」越省力！過來人6建議曝光：2原則達成財務自由

校事會議修法預計1月12公布日 擬納冤案補償

中央社／ 台北31日電
教育部長鄭英耀（左二）、政務次長張廖萬堅（右二）、主任秘書林伯樵（左一）與國教署長彭富源（右一），上午在教育部舉行「提高高級中等以下學校導師職務加給、鐘點費、增給行政工作獎金及擴大偏遠地區傷害保險適用對象記者會，宣布全面提升高級中等以下學校校長的加給，以及老師的待遇，並追塑至今年9月1日起生效。記者黃義書／攝影
教育部長鄭英耀（左二）、政務次長張廖萬堅（右二）、主任秘書林伯樵（左一）與國教署長彭富源（右一），上午在教育部舉行「提高高級中等以下學校導師職務加給、鐘點費、增給行政工作獎金及擴大偏遠地區傷害保險適用對象記者會，宣布全面提升高級中等以下學校校長的加給，以及老師的待遇，並追塑至今年9月1日起生效。記者黃義書／攝影

校園濫訴問題受到各界關注，教育部次長張廖萬堅今天表示，校事會議制度相關修法，預計民國115年1月12日公布，並考慮納入教育團體建議，提供冤案補償費用。

⭐2025總回顧

教師團體呼籲政府正視「校園濫訴」問題，避免教師頻繁遭到檢舉，教育部長鄭英耀在立法院承諾年底前修法。教育部雖已在11月21日預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」相關條文，但今天已是今年最後一天，還未完成修法程序。

教育部次長張廖萬堅今天接受媒體聯訪表示，目前還剩一些行政程序要處理，預計115年1月12日會對外正式宣布。

教育部國民及學前教育署長彭富源表示，對於如何處理「小案不大辦」、避免濫訴等，法令的主軸已大致修好，但還需要檢視一些旁枝條文，有50多個條文需要仔細核對，避免因細節沒有處理好，失去政策美意。

另外，教師團體多次召開記者會指出，許多教師經校事會議調查後，宣告案件不成立，身心俱疲卻沒有任何補償，希望增加「冤案賠償」機制。

彭富源表示，針對相關機制，目前和相關部會研商中，是這次修法重要考慮的一環，細節待研定後公布。

教師 教育部 修法

延伸閱讀

本年度「金驢獎」得主鄭英耀 教師盼部長走出辦公室、傾聽現場心聲

2025年教育金驢獎 全教總頒給教育部長鄭英耀

教練性侵猥褻32童重判464年　鄭英耀：侵犯學生應譴責

大專院校「婚育房補助」預計115年上路！教長盼也支持國外學人

相關新聞

年底校事會議修法確定跳票 教育部：預計1月12日公布

教育部今日召開記者會宣布調升導師費、兼代課教師鐘點費，會中媒體問到校事會議修法進度，教育部政務次長張廖萬堅表示，最近正在...

教育部宣布 高中以下導師費3000調升至4000元、鐘點費調增20％

教學現場長期反映，師資荒的根本原因之一便是待遇不足。對此，教育部今日召開記者會，宣布導師加給將由3000元調高到4000...

體育班存廢！基層教練學者看法兩極 北市教育局長：應維持現有體制

國內近期掀體育班存廢討論，有國小家長向議員陳情，因擔心體育班未來廢除，孩子報考與否無所適從。基層教練認為，績效考量如東園...

第8屆青少年諮詢會委員遴選開跑 1月24日報名截止

為強化青少年參與教育公共事務機制，教育部國教署啟動第8屆「青少年諮詢會」青少年代表委員遴選作業（https://www....

不只待遇調升 教育部拚行政減量150項業務已有69％完成調整

教育部今日宣布調高教師待遇，並新增行政獎金。但教育部強調，除提升待遇，更以行政減量為目標，目前已盤點檢討150項業務，完...

校事會議修法預計1月12公布日 擬納冤案補償

校園濫訴問題受到各界關注，教育部次長張廖萬堅今天表示，校事會議制度相關修法，預計民國115年1月12日公布，並考慮納入教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。