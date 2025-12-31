整理包／文化幣2026擴大發放！適用族群、怎麼領取 點數加碼4招必知

文化部為鼓勵青年參與藝文活動，自2023年起階段性發放文化幣，讓18-21歲青年可以購買書籍、看展、欣賞表演藝術，甚至買電影票支持國片，作為藝文消費折抵使用。2026年更要開闊青年視野，讓藝文向下扎根，擴大推動13-22歲青年每人皆可領取1200點文化幣，並將於1月1日上午8時開放領用。

什麼人有資格領取文化幣、怎麼領，以及可以在哪裡使用？《聯合新聞網》帶你一一了解。

文化部為培養藝文消費人口，達文創產業振興發展的目的，自2023年起推出的計畫，透過發放點數「文化幣」作為藝文消費折抵使用，鼓勵年輕族群實際走進文化場域、支持台灣文化產業，期許建立藝文體驗及消費的生態圈。





．領取對象：凡於2004年1月1日至2013年12月31日出生，具中華民國國籍、取得永久居留許可的外國人，以及大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得我國居留許可者。

．領取額度：每人可領取1200點文化幣。

．領取時間：2026年1月1日上午8點開放登記領取及使用。

．使用期限：2026年12月31日止。

．備註：限定用於「文化消費」，不可兌現、找零、轉讓、轉售。





．常見使用項目：書店（實體／部分線上）、國片電影票、表演藝術（劇場、音樂會、舞蹈）、展覽、博物館、美術館、指定文化市集、文創商品，以及參加手作DIY、藝文體驗、社區文化小旅行等活動，透過文化幣官網的「藝文消費點地圖」或App查詢附近可消費店家。

．不能用在哪：餐飲、服飾、3C、一般娛樂消費。

文化部鼓勵年輕人將文化幣使用於台灣的文化產業，支持台灣電影、文學作品和漫畫。 圖／500輯提供

下載文化幣App：iOS系統、Android系統

帳號註冊：輸入手機號碼、密碼、Email。

身分驗證：填寫姓名、身分證字號或居留證號、健保卡號、出生年月日、居住地址及戶籍地址進行驗證。

選擇文化禮金

完成基本資料設定

文化幣進帳

．若沒有手機及網路，可以向文化禮金客服提出紙本QR Code列印申請。

．到實體合作店家出示App中的QR Code或紙本QR Code，店家掃碼後系統即時扣點，交易完成，剩餘點數會同步更新，若餘額不足可部分使用文化幣、部分現金或刷卡。

．線上進入合作售票或購書平台，選擇商品／票券，結帳時勾選「使用文化幣」，登入或驗證文化幣帳號，系統自動折抵可用點數，若餘額不足可部分使用文化幣、部分刷卡。

．尋找貼有「本店適用獨立書店點數放大專案」識別標誌的獨立書店，每消費2點回饋1點，每人回饋上限600點。

．即日起，單筆消費滿200點文化幣，獲得1次抽獎機會（400點2次抽獎機會，以次類推），有機會再抽到文化幣，馬上開獎。

．推薦2名新朋友領取，贈推薦人30點文化幣，之後每推薦1名即贈10點，回饋無上限。

．打造沉浸式藝文冒險世界，解鎖任務就能獲得加碼贈點數，詳情參考以下圖片。

Q1：文化幣可以找零嗎？

A：不行，因無消費下限，所以無找零的問題，通常是「用多少扣多少，不退現金」。

Q2：文化幣一定要一次花完嗎？

A：不用，可在使用期限內自由分次消費。

Q3：使用文化幣購買東西，店家需要開立發票嗎？

A：要，文化禮金等同現金，店家應比照原方式開立等值發票或收據，若店家未依規定開立統一發票，可以向國稅局檢舉。

Q4：如果交易取消或退貨，文化禮金會退還嗎？如何退還？

A：可以退還，App使用者點選「我的帳戶」-「消費明細」，找到欲退還的交易並選擇「我要退貨」，並將QR Code出示給藝文消費點掃描後，即可馬上收到退還的文化幣。紙本交易者直接出示紙本QR Code給藝文消費點掃描後，即可馬上收到退還文化幣。

Q5：手機遺失或換手機，文化幣會不見嗎？

A：不會，文化幣與個人帳號綁定，只要重新登入官方系統即可找回，不會因手機遺失而消失。

