整理包／文化幣2026擴大發放！適用族群、怎麼領取 點數加碼4招必知
文化部為鼓勵青年參與藝文活動，自2023年起階段性發放文化幣，讓18-21歲青年可以購買書籍、看展、欣賞表演藝術，甚至買電影票支持國片，作為藝文消費折抵使用。2026年更要開闊青年視野，讓藝文向下扎根，擴大推動13-22歲青年每人皆可領取1200點文化幣，並將於1月1日上午8時開放領用。
⭐2025總回顧
什麼人有資格領取文化幣、怎麼領，以及可以在哪裡使用？《聯合新聞網》帶你一一了解。
文化部為培養藝文消費人口，達文創產業振興發展的目的，自2023年起推出的計畫，透過發放點數「文化幣」作為藝文消費折抵使用，鼓勵年輕族群實際走進文化場域、支持台灣文化產業，期許建立藝文體驗及消費的生態圈。
．領取對象：凡於2004年1月1日至2013年12月31日出生，具中華民國國籍、取得永久居留許可的外國人，以及大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得我國居留許可者。
．領取額度：每人可領取1200點文化幣。
．領取時間：2026年1月1日上午8點開放登記領取及使用。
．使用期限：2026年12月31日止。
．備註：限定用於「文化消費」，不可兌現、找零、轉讓、轉售。
．常見使用項目：書店（實體／部分線上）、國片電影票、表演藝術（劇場、音樂會、舞蹈）、展覽、博物館、美術館、指定文化市集、文創商品，以及參加手作DIY、藝文體驗、社區文化小旅行等活動，透過文化幣官網的「藝文消費點地圖」或App查詢附近可消費店家。
．不能用在哪：餐飲、服飾、3C、一般娛樂消費。
下載文化幣App：iOS系統、Android系統
↓
帳號註冊：輸入手機號碼、密碼、Email。
↓
身分驗證：填寫姓名、身分證字號或居留證號、健保卡號、出生年月日、居住地址及戶籍地址進行驗證。
↓
選擇文化禮金
↓
完成基本資料設定
↓
文化幣進帳
．若沒有手機及網路，可以向文化禮金客服提出紙本QR Code列印申請。
．到實體合作店家出示App中的QR Code或紙本QR Code，店家掃碼後系統即時扣點，交易完成，剩餘點數會同步更新，若餘額不足可部分使用文化幣、部分現金或刷卡。
．線上進入合作售票或購書平台，選擇商品／票券，結帳時勾選「使用文化幣」，登入或驗證文化幣帳號，系統自動折抵可用點數，若餘額不足可部分使用文化幣、部分刷卡。
．尋找貼有「本店適用獨立書店點數放大專案」識別標誌的獨立書店，每消費2點回饋1點，每人回饋上限600點。
．即日起，單筆消費滿200點文化幣，獲得1次抽獎機會（400點2次抽獎機會，以次類推），有機會再抽到文化幣，馬上開獎。
．推薦2名新朋友領取，贈推薦人30點文化幣，之後每推薦1名即贈10點，回饋無上限。
．打造沉浸式藝文冒險世界，解鎖任務就能獲得加碼贈點數，詳情參考以下圖片。
Q1：文化幣可以找零嗎？
A：不行，因無消費下限，所以無找零的問題，通常是「用多少扣多少，不退現金」。
Q2：文化幣一定要一次花完嗎？
A：不用，可在使用期限內自由分次消費。
Q3：使用文化幣購買東西，店家需要開立發票嗎？
A：要，文化禮金等同現金，店家應比照原方式開立等值發票或收據，若店家未依規定開立統一發票，可以向國稅局檢舉。
Q4：如果交易取消或退貨，文化禮金會退還嗎？如何退還？
A：可以退還，App使用者點選「我的帳戶」-「消費明細」，找到欲退還的交易並選擇「我要退貨」，並將QR Code出示給藝文消費點掃描後，即可馬上收到退還的文化幣。紙本交易者直接出示紙本QR Code給藝文消費點掃描後，即可馬上收到退還文化幣。
Q5：手機遺失或換手機，文化幣會不見嗎？
A：不會，文化幣與個人帳號綁定，只要重新登入官方系統即可找回，不會因手機遺失而消失。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃園、竹市私校考試總整理
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言