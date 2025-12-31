陳奇祿故居遭拆除 搶救台灣文史故居聯合訴請監院糾正台大校方
搶救台灣文史故居聯合上午在立法院舉行記者會，表示城市的文化願景被徹底忽視。國立台灣大學無視監察院調查意見、社會批評聲浪與在地社區抗議，在耶誕節前夕火速拆除台灣文化先驅，首任文建會主委陳奇祿故居，再度以「拆除」取代社會對話，示範了台灣最壞的文化資產教育。
民團訴請監察院糾正台大校方，對檢討報告毫無改進作為，總務體系執意拆除、惡意棄置校外日式宿舍，請財政部（國有財產署）全面檢討台大校外國有土地管理情形，未善盡責任者，立即收回管理權並請教育部督促台大，重視文資教育、社會責任與對大學里社區的回饋，請文化部正視自身歷史失憶，停止在官方敘事中漠視陳奇祿主委的存在，請全民監督台大百歲紀念基金用途，超出硬體館舍所需款項，應用於修復、重建陳奇祿與曹永和故居。
出席包括保存曹永和故居、陳奇祿故居連署運動發起人黃智慧、專業者都市改革組織理事長孫啓榕、台灣教授協會前會長陳俐甫、在地社區居民、溫羅汀書店代表等。
