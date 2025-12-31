體育班存廢！基層教練學者看法兩極 北市教育局長：應維持現有體制

國內近期掀體育班存廢討論，有國小家長向議員陳情，因擔心體育班未來廢除，孩子報考與否無所適從。基層教練認為，績效考量如東園國小棒球隊一個球季就是20多場比賽，訓練絕不宜常態分班。教育局長湯志民表示，現在台北市體育班發展很穩定，應該要繼續維持。

不過，台師大師資培育助理教授高松景認為，站在適性發展角度長遠來看，國小、國中並不應設立資優或特殊班，孩子年紀都還小仍在探索階段，原則上應要均衡學習，且國小並不是每天都上整天課，還有課餘、假日時間可以練習，日常課程應是要培養學生基礎能力，探索更多可能性。

國內近期再掀棒球熱，選手培育機制也成焦點，先前有民進黨立委陳培瑜開記者會，直指體育班學生受教權「被三振」，不少學生整天打比賽，連基本語表及思考能力都沒有。

議員李明賢說，體育班的存廢轉型，讓許多基層家長無所適從，不知道要不要讓孩子念？尤其體育班不是學生想念就可以考上，還必須報考，現有規定是國小五、六年級後設置，目前北市高中職以下體育班有226班、學生數4千多人，對於未來這些班級是要保留或打散，盼政策能更明確。

北市教育局長湯志民表示，以國小為例，目前台北市有體育班的國小有30校、64班，運動部可能方向是要推體育班6年轉型計畫，不過詳細發展與內容還要進一步了解，但湯認為，體育有扎根的問題，有學序的問題，體育班本身也是教育很重要的一環，他認為以現在體育班發展穩定，應要繼續維持。

湯說，目前體制有體育班、體育重點學校、也有社團，發展重點都不太一樣，有些屬於比較競技型的發展，運動部要去研討，他個人認為體育發展是很重要。體育班課程問題本來就會存在，只是加重運動訓練，學生若有興趣有必要從小有這樣發展，這也是學生發展的選擇機會，除體育班外，育才能班也有音樂美術舞蹈等，應該提供學生各種發展機會，會比較好。

