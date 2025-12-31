文化部文化幣元旦開放領用 APP升級遊戲化消費體驗

13歲到22歲文化幣明天起將開放領用，文化部公開文化幣「6大招式」領用攻略，搭配APP升級為「遊戲化消費體驗」，帶領「文化幣世代」展開精彩文化體驗旅程。

文化部針對13歲到22歲青少年，每人發放1200點文化幣，1點等於新台幣1元，可用於看表演、看展覽、看國片、買書、文創工藝DIY等藝文消費折抵，領取使用期間自民國115年1月1日至12月31日止，元旦上午8時起正式開領。

文化部今天發布新聞資料，整理出「文化幣禮金輕鬆領，新手也能秒上手」、「一次搞懂文化禮金去哪用、怎麼刷」、「表演藝術、視覺藝術、國片、獨立書店，加碼優惠到手」、「立即抽、邀新朋友，點數無限加」、「升級解鎖，集徽章、拿加碼、抽IP」及「防護強化」等6大提醒，讓使用者更方便。

「文化幣」共有超過1萬個藝文消費點，包含聽音樂會、看表演、看展覽、Live house、桌遊體驗、社區營造活動、逛博物館、文化體驗旅程；買書、買漫畫、買雜誌；手作DIY及工藝體驗、逛文化創意園區、聚落、文化場域的展會、市集；看國片、唱片行、樂器行等。

其中表演藝術青年席位優惠方案，包含視線優良區域但價格易於入手的專屬「青年席位」，以及可自由選位的「5折自由座」；視覺藝術青春票優惠方案，每張票100元；看電影可到「國片專區」找到想看的國片，選「文化幣購買電影票」並輸入想使用的文化幣金額，出示QRCode給電影院掃描即完成折抵。

文化部也提供使用文化幣消費單筆滿200點就立即抽獎，抽獎次數不限（例如單次使用400點即抽獎2次），結果將於系統馬上呈現並立即可用；已領取文化禮金的青少年，只要邀請2名新朋友成功領取即可獲贈30點，之後每成功邀請1名朋友，即可再多獲得10點，回饋無上限。

文化幣APP持續進化，加入全新會員等級、蒐集徽章任務、週簽到獎勵，在探索藝文的過程中一路升級，不僅可獲得加碼文化幣，還有機會把聯名IP周邊商品帶回家。文化幣APP導入支付密碼與生物驗證，快速登入讓文化幣使用更順暢，防護更嚴密。歡迎青少年多加運用。

文化部提醒青少年留意文化幣相關使用規範，開心使用、好好運用，讓每一次文化體驗都更有感。

商品推薦