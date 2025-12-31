聽新聞
0:00 / 0:00
教育部宣布 高中以下導師費3000調升至4000元、鐘點費調增20％
教學現場長期反映，師資荒的根本原因之一便是待遇不足。對此，教育部今日召開記者會，宣布導師加給將由3000元調高到4000元，教師鐘點費全面調增20％，國小由336元調升至405元、國中由378元調高至455元、高中由420元調升至505元。所有調增追溯自2025年9月1日起生效。
⭐2025總回顧
國中小導師3000元的職務加給已13年未調升，高中也有8年未調整。教育部今日宣布，導師加給由3000元調高到4000元。
另一方面，國高中教師鐘點費30年來僅調升一次，高中從400元調到420元，國中從360調到378元；國小也僅調升兩次，從260元調到336元。相較之下，基本工資每小時數額從1996年至今年底，已從64元漲到190元。
對此，教育部今日說明，兼任及代課教師鐘點費將全面調增20％，國小由336元調升至405元、國中由378元調高至455元、高中由420元調升至505元，以實質改善教師授課待遇。
此外，教育部將依照教育階段、組織層級、學校規模及教師兼任行政職務工作負擔程度，按照工作表現評價增給1000元至2000元不等的「行政工作獎金」。
【115學測衝刺】
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃園、竹市私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言