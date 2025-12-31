教育部宣布 高中以下導師費3000調升至4000元、鐘點費調增20％

教學現場長期反映，師資荒的根本原因之一便是待遇不足。對此，教育部今日召開記者會，宣布導師加給將由3000元調高到4000元，教師鐘點費全面調增20％，國小由336元調升至405元、國中由378元調高至455元、高中由420元調升至505元。所有調增追溯自2025年9月1日起生效。

國中小導師3000元的職務加給已13年未調升，高中也有8年未調整。教育部今日宣布，導師加給由3000元調高到4000元。

另一方面，國高中教師鐘點費30年來僅調升一次，高中從400元調到420元，國中從360調到378元；國小也僅調升兩次，從260元調到336元。相較之下，基本工資每小時數額從1996年至今年底，已從64元漲到190元。

對此，教育部今日說明，兼任及代課教師鐘點費將全面調增20％，國小由336元調升至405元、國中由378元調高至455元、高中由420元調升至505元，以實質改善教師授課待遇。

此外，教育部將依照教育階段、組織層級、學校規模及教師兼任行政職務工作負擔程度，按照工作表現評價增給1000元至2000元不等的「行政工作獎金」。 教育部今日召開「高級中等以下學校教師相關支給制度調整」記者會，教育部長鄭英耀親自出席。記者許維寧／攝影

