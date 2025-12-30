中國醫大《遇見生命導師-博雅經典講座院士專輯》上架

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
中國醫藥大學編撰《遇見生命導師-博雅經典講座〈院士專輯〉》已完成電子書上架。中國醫大提供
中國醫藥大學編撰《遇見生命導師-博雅經典講座院士專輯〉》出版囉，全書彙整中央研究院14位院士專題演講精華與學思歷程，融入通識教育的多元內涵，成為課堂之外難得的典範學習素材，它為讀者開啟了一扇知識之門，就像站在巨人的肩膀上看世界，點亮未來努力的路。

⭐2025總回顧

這本《院士專輯》為中央研究院首位中西醫結合院士林昭庚講座教授，在百忙之中，為學生開設博雅通識課程，陸續邀請中研院14位院士蒞臨中國醫藥大學專題演講，將智慧與寶貴經驗傳承給新世代學子，讓學生得以見賢思齊、學習效法，開拓視野、立定志向，意義非凡。

14位蒞校演講的中研院院士是：諾貝爾獎得主李遠哲院士、洪明奇院士、王陸海院士、李文華院士、潘玉華院士、林昭庚院士、吳茂昆院士、李羅權院士、李德財院士、石守謙院士、郭宗杰院士、江安世院士、臧振華院士、楊秋忠院士。

AI是科技發展的趨勢，賈伯斯曾說：科技必須和博雅及人文精神媒合。況且，博雅學習需要典範人物和典範事蹟，它扮演著引導與啟發的力量。一年多前，洪明奇前校長委請林昭庚院士負責開一堂人文通識教育的課，邀請大師級學者演講傳承人生智慧和寶貴經驗給下一代，讓學生得以見賢思齊、學習效法，開拓視野。

林昭庚院士不負所托，邀請蒞校演講貴賓都是中央研究院的院士現身說法，引領學生跨領域的學習，啟迪後學、激勵追求「創新」進步的熱情，在過去學校沒有開過這樣的課，這也是破紀錄的。

荀子《勸學》裡有句話說「登高而招，臂非加長也，而見者遠。」寓意就是通識學習讓人站在更高的地方，看到了更大的世界，大家每往上走一步，認知就會被重新打開一次，那自然就會有更多的機會和自我突破的可能性，所以通識學習和多元探索，可以找到自己的興趣和潛能，人生才能活得更有選擇。

這本《遇見生命導師》中國醫藥大學「博雅經典講座」院士專輯，委請校長室公關中心吳嵩山主任編撰，它為同學開啟了一扇知識之門，就像站在巨人的肩膀上看世界，點亮未來努力的路，對學生的人生啟發與知性成長助益良多，值得細細品讀與深刻體會，並以此為動力，努力實踐夢想，讓人生更加精彩。

這本《遇見生命導師》院士專輯已完成電子書上架，免費閱讀通路包括：博客來／誠品／讀墨／Google／Kobo／台灣讀墨／PUBU／mybook(富邦momo)／凌網／華藝／中華電信Hami，資深媒體人吳嵩山推薦此書給所有青年朋友閱讀，大家能用心體會，肯定受用無窮，能真心的去努力實踐，創造美好且成功的人生。

