第8屆青少年諮詢會委員遴選開跑 1月24日報名截止

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國教署表示，期望透過青少年諮詢會的運作，使更多青少年在實務參與中培養公共表達能力，深入理解政府與機關的運作模式，並累積提案研擬、議題分析及溝通協作等關鍵能力。圖／國教署提供
為強化青少年參與教育公共事務機制，教育部國教署啟動第8屆「青少年諮詢會」青少年代表委員遴選作業（https://www.k12ea.gov.tw/），凡年滿12歲未滿25歲、關心教育議題並希望表達意見的青少年，都可以在2026年1月24日前報名。

國教署說，歷屆青少年代表採公開遴選方式產生，任期自2026年4月1日至2027年3月31日止，並得連任1屆。遴選程序分為資格初審、書面審查及面試決審三階段，旨在了解報名者參與公共事務的動機、公共事務參與經歷、對青少年議題的理解與想法等。獲選者後續將以青少年代表委員的身分參與教育議題討論，並與國教署業務單位進行研議，共同推動符應青少年需求的措施。

國教署表示，期望透過青少年諮詢會的運作，使更多青少年在實務參與中培養公共表達能力，深入理解政府與機關的運作模式，並累積提案研擬、議題分析及溝通協作等關鍵能力。相信納入青少年觀點後，能使教育政策方向更貼近學生實際需求，協助了解制度規範與現場實務之落差，並進一步促進尊重多元意見、包容不同立場的社會環境。

