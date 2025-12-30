遴選青少年諮詢會代表 教部：敢發聲不用非常優秀
教育部正在徵求第8屆「青少年諮詢會」的青少年代表委員，只要是年滿12歲未滿25歲、願意為青少年發聲都可報名，「你不需要非常優秀。」
教育部今天發布新聞稿指出，即日起到民國115年1月24日前可報名青少年代表委員遴選，預計任期自115年4月1日到116年3月31日，並可連任1屆。
教育部表示，獲選者後續將以青少年代表委員的身分，參與討論教育議題，並與國教署一同研議符合青少年需求的措施。另外，透過參與諮詢會，也能深入瞭解政府與機關的運作模式，並累積提案研擬、議題分析及溝通協作等關鍵能力。
教育部指出，遴選分成書面審查和面試，審查重點包括參與公共事務的動機、過往社團和志工經歷、對青少年議題的想法。面試時評審也常會問：「如何與不同背景的人合作？」藉此鼓勵有團隊合作精神的青少年。
教育部期許透過諮詢會，讓各項政策納入青少年觀點，更貼近學生實際需求，並進一步促進尊重多元意見、包容不同立場的社會環境。
