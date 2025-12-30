控教育部杯葛校產歸公 亞太創意學院公益董事全體總辭抗議

快訊

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
亞太創意技術學院公益董事曁監察人今天舉行記者會宣布集體請辭，以表達對教育部最嚴正抗議與警示。記者邱德祥／攝影
亞太創意技術學院公益董事曁監察人今天舉行記者會宣布集體請辭，以表達對教育部最嚴正抗議與警示。記者邱德祥／攝影

高教工會今天舉行記者會，表示亞太創意技術學院自108年經教育部命令停辦，迄今已六年。由林永頌律師擔任公益董事長，帶領董事會依法全面啟動清算與退場程序。董事會歷經校地多次勘查、教職員欠薪協調以及校內外債務釐清等艱鉅作業後，確認亞太有債務7627萬但校產價值達24億。本希望由公家單位或公立大學全盤接手，但教育部執意分割、變賣校產還債，影響校地完整性，也可能導致學校用地遭賤賣，今公益董事集體簽名請辭。

記者會中表示教育部於107年核准亞太創意技術學院停招，卻未事先完備相關配套措施，導致學校迅速清空師生，進而引發學生休、退學問題，以及教職員工欠薪與資遣等爭議。108年教育部命令學校停辦後，相關退場與清算作業長期陷入停滯狀態。直至111年，經苗栗地方法院裁定重組臨時董事會，並重新遴選公益董事正式進駐後，學校清算與退場程序方得以全面啟動並逐步推進。然而當校產歸公作業進入關鍵階段時，教育部不僅未能積極提供必要協助，反而屢次設置行政障礙，致使《私立學校退場條例》所揭示之公共利益與校產歸公目標，難以有效落實。本屆公益董事會始終秉持「校產歸公」原則，堅決反對私立學校因退場而使校產流入私人財團市場。然而，自公益董事就任以來，教育部未曾提供任何實質協助，反而在資產負債尚未釐清前，即多次要求董事會研議校產分割與拍賣方案，教育部此舉已明顯違背《私立學校退場條例》避免圖利、確保公共利益之立法精神。

亞太公益董事會認為校產理應回歸公共使用。然而，教育部身為主管機關，不僅未善盡協助義務，反以經費控管作為施壓手段，迫使校產走向公開標售，其作為已嚴重背雕《私立學校退場條例》所揭示之「校產歸公、避免圖利」立法精神。為堅守清廉立場並捍衛公共利益，避免承擔「校產歸公不力」甚至「圖利特定對象」之不當責任，公益董事曁監察人爱決定集體請辭，以表達最嚴正抗議與警示。

教育部回應會請法人依私校法處分校產，是因徵詢後沒有政府機關或學校有意承接校地，且法人債務持續增加，學校也因長久閒置成為治安死角，在考量公共安全下，僅能透過處分校產，並將清償債務後的價金捐贈政府機關等單位，完成法人清算程序及校產歸公，是現實上完成法人清算的唯一途徑。

亞太創意技術學院公益董事曁監察人今天舉行記者會宣布集體請辭，以表達對教育部最嚴正抗議與警示。記者邱德祥／攝影
亞太創意技術學院公益董事曁監察人今天舉行記者會宣布集體請辭，以表達對教育部最嚴正抗議與警示。記者邱德祥／攝影

教育部

