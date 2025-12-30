控教育部欲賣地還債、杯葛校產歸公 亞太創意學院公益董事全體總辭

高教工會今天召開記者會，指位於苗栗的亞太創意技術學院自108年停辦迄今已滿六年，由律師林永頌任公益董事長，帶領董事會依法執行清算，後確認亞太有債務7627萬但校產價值達24億。本希望由公家單位或公立大學全盤接手，但教育部執意分割、變賣校產還債，影響校地完整性，也可能導致學校用地遭賤賣，今公益董事集體簽名請辭。

林永頌表示，亞太創意學院108年退場至110年間有一無人看管空窗期，導致小偷入內偷剪電纜線、破壞器材等，110年公益董事接手後著手安排保全，並依序完成物品清冊、整理債務與債權、財產鑑價等措施，確定亞太總債務約7千多萬，但校產達24億。

林永頌指出，亞太債務相對少，因此希望依章程由公立學校或中央機關接手，由接手單位清償債務，24億的土地即可贈與該單位利用，避免校地遭拍賣、淪於財團之手，未料教育部卻不支持。爾後公益董事自主發函予陽明交大、聯合大學等校詢問承接意願，未料教育部居然聯繫學校，要求學校打消念頭；公益董事回頭詢問教育部，是否願意以退場基金清償亞太債務後取走校地，教育部也無意願。

對此，林永頌談到，教育部執意要拍賣校地，違背校產歸公精神，今天公益董事和監察人全體總辭表示抗議，也呼籲行政院能介入協調政府單位接手。

高教工會理事長、亞太公益董事周平指出，台灣的私立大專校院長期承擔公共教育的責任，組織是非營利的財團法人，不應是私人的家產。先前已拜會過內政部、衛福部等單位，亦接待過陽明交大高層，陽明交大甚至曾提出相關規劃，本來是樁美事，只可惜有人扯後腿。

周平表示，公益董事全體請辭是台灣有史以來第一次，亞太校地有利於竹苗地區發展，希望行政院長卓榮泰出面協助，讓校地利用有更好的前景。

公益董事林建邦則指出，公益董事不想走上拍賣一途，否則屆時一定是賤價出售、由財團得標，採用商業手段一定能賣掉，但違背了私校退場條例中校產歸公的初衷，若教育部想採取商業手段，請教育部自己做，「不要假我們之手。」

公益董事劉思龍表示，教育部只要願意由退場基金墊付7千多萬，即能獲得高達24億的校產，退場基金也能永續發展。教育部其實只差臨門一腳，願意多做一步，就能解決亞太土地懸而未決的問題。

教育部回應，會請法人依私校法處分校產，是因徵詢後沒有政府機關或學校有意承接校地，且法人債務持續增加，學校也因長久閒置成為治安死角，在考量公共安全下，僅能透過處分校產，並將清償債務後的價金捐贈政府機關等單位，完成法人清算程序及校產歸公，是現實上完成法人清算的唯一途徑。

教育部也說，目前尚未接獲清算人提交請辭文件，收到相關文件後將依據私立學校法第73條，向法院聲請重新選任清算人，使亞太法人得以順利清算完結。

商品推薦