「屏東實習中」立體互動繪本 一起來探城市冒險探索

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
新書發表會邀請飛飛劇團團長歐陽慧英帶領學童共讀與互動，引導式閱讀、角色代入，與孩子們穿越時空，走進森林、漁村與老街，紙上冒險旅程，充滿歡笑。記者劉星君／攝影
新書發表會邀請飛飛劇團團長歐陽慧英帶領學童共讀與互動，引導式閱讀、角色代入，與孩子們穿越時空，走進森林、漁村與老街，紙上冒險旅程，充滿歡笑。記者劉星君／攝影

屏東縣政府近年出版結合手感插畫旅遊手冊，受到廣大回響，今年再度推出「屏東實習中—穿越、解密與召喚」立體互動繪本，以屏東豐富自然景觀、多元人文歷史為主體，帶領孩童們以以旅人視角探索屏東，縣長周春米說，這本繪本不只適合親子共讀，也能跟著書中線索走進屏東山海與街區。

周春米說，透過出版書籍帶領讀者親近屏東的山海景觀，繼往年推出的「屏東海底40米」、「屏東聲山中」引起廣大迴響後，縣府今年再度推出「屏東實習中—穿越、解密與召喚」，從大武山的森林到小琉球浪濤，從老市場的氣味到星空下微風，閱讀結合遊戲、探索與想像，一起走進屏東、認識屏東。

周春米說，「屏東實習中」跳脫以往視覺繪本框架，將屏東的文化、自然與生活立體化、遊戲化，更以「實習生」為視角，象徵每位走進屏東的人，都是正在學習認識這片土地的探索者，為讓更多孩子能從小認識家鄉，將贈送給縣內150所公立幼兒園，每園1本，讓屏東的故事、想像與文化陪伴孩子成長。

「屏東實習中—穿越、解密與召喚」由縣府企畫統籌，與目目文創工作室設計合作操刀美編，搭配手感繪畫、立體結構與互動設計，共有「出發、山林、海洋、星光、花卉」五大篇章，以實習生作為故事視角，沿途解鎖任務，深入山林聚落、走進漁村與海洋，隨著一路向南，體驗屏鵝公路的光與風，還能進入花卉世界，看見屏東多元融合文化樣貌。

屏東縣府指出，書中設定四位屏東山海地景守護神獸，藉由閱讀選項與解鎖任務，最終孩子們召喚出屬於自己的屏東神獸，

昨新書發表會，邀請飛飛劇團團長歐陽慧英帶領學童共讀與互動，引導式閱讀、角色代入，與孩子們穿越時空，走進森林、漁村與老街，紙上冒險旅程，充滿歡笑。

歡迎有興趣的民眾即日起可至博客來、讀冊等網路平台訂購，亦將陸續於國家書店、五南文化廣場、獨立書店、誠品書店等實體通路上架。

屏東縣政府今年推出「屏東實習中—穿越、解密與召喚」立體互動繪本，處處充滿巧思。記者劉星君／攝影
屏東縣政府今年推出「屏東實習中—穿越、解密與召喚」立體互動繪本，處處充滿巧思。記者劉星君／攝影
屏東縣政府今年推出「屏東實習中—穿越、解密與召喚」立體互動繪本，以屏東豐富自然景觀、多元人文歷史為主體，帶領孩童們以以旅人視角探索屏東。記者劉星君／攝影
屏東縣政府今年推出「屏東實習中—穿越、解密與召喚」立體互動繪本，以屏東豐富自然景觀、多元人文歷史為主體，帶領孩童們以以旅人視角探索屏東。記者劉星君／攝影
屏東縣政府今年推出「屏東實習中—穿越、解密與召喚」立體互動繪本，處處充滿巧思。記者劉星君／攝影
屏東縣政府今年推出「屏東實習中—穿越、解密與召喚」立體互動繪本，處處充滿巧思。記者劉星君／攝影
屏東縣政府今年推出「屏東實習中—穿越、解密與召喚」立體互動繪本，處處充滿巧思。記者劉星君／攝影
屏東縣政府今年推出「屏東實習中—穿越、解密與召喚」立體互動繪本，處處充滿巧思。記者劉星君／攝影

