每年1200元 13~15歲發文化幣 明年常態化

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

行政院長卓榮泰、文化部長李遠昨於文化幣啟動記者會上連袂宣布，明年起十三至十五歲青年正式納入常態化文化幣發放範圍。李遠表示，這代表全國十三到廿二歲青年，每人都可以領到一千兩百元文化幣，「我稱這個世代叫做文化幣世代」。

昨日記者會現場特別打造成「文化幣島」冒險世界，四位IP代言人大偶，與卓榮泰、李遠及光仁高中同學共同啟動藝文能量開關。卓榮泰也幽默表示，「今日事今日畢（幣）」，鼓勵今年還有文化幣還未用完的青年，剩下三天「今年幣要今年畢」。

李遠表示，今年試辦十三到十五歲青少年六百元文化幣，明年起常態發放一千兩百元，加上已實施的十六到廿二歲。代表台灣小孩從十三歲到廿二歲，每年都可領到一千兩百元文化幣。

李遠指出，這個年齡層的年輕人有權利領一千兩百元，花在文化體驗跟活動之上；同時它也是一種義務，年輕人將文化幣使用於台灣的文化產業，可以鼓勵台灣電影、文學作品和漫畫。

一一五年度文化幣將於明年一月一日正式開放領用。文化幣APP也於明年同步升級，導入「遊戲化消費體驗」機制。青年朋友將可以從「見習生」開始，透過藝文消費與任務解鎖逐步升級。除可獲得加碼贈點，還可以獲得IP代言人「黃阿瑪的後宮生活（黃阿瑪）」、「啤下組織（黑啤）」、「啾啾妹」及「怪奇事物所（所長）」等超人氣角色專屬徽章。

