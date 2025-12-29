聽新聞
帆船跨越南冰洋…台積助青年築夢 8團隊共獲300萬

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹報導
「航向未知」團隊盼透過跨越南冰洋的冒險故事，鼓舞青年勇於脫離既定路線。圖／台積電文教基金會提供
「航向未知」團隊盼透過跨越南冰洋的冒險故事，鼓舞青年勇於脫離既定路線。圖／台積電文教基金會提供

台積電文教基金會主辦「台積電青年築夢計畫」邁入第十年，今年以「OFF TRACK」為題，鼓勵青年學子跳脫框架追夢，吸引逾三百名大專院校學生參加，昨公布八組優秀團隊，共獲三百萬元獎金。台積電文教基金會將提供資源支持團隊，並由台積電員工擔任業師，陪伴團隊築夢。

決審由台積電文教基金會董事彭宗平、王建光，荒野保護協會榮譽理事長李偉文、台大創新設計學院院長陳忠仁、遠見雜誌總編輯林讓均擔任評審，獲獎團隊涵蓋環境永續、地方創生、社會關懷、文化傳承等類型。

彭宗平說，青年築夢計畫見證年輕世代跨出舒適圈，將夢想化為推動社會的力量，他強調「OFF TRACK」精神，勇氣能開創不同風景。基金會執行長許峻郎表示，鼓勵青年探索未知，「嘗試」本身就是解答。

台大學生陳懷樸與陽明交大學生陳懷憫組成的「航向未知」團隊，計畫以天文航海技術，駕駛無動力帆船跨越南冰洋與南大西洋。輔仁大學社工所楊皓傑與金門大學社工系陳祁宥，曾是高關懷少年，組成「漂丿少年家」團隊，引導逆境少年找回自我價值。

第十屆台積電青年築夢計畫獲獎團隊名單還包含「Mech Fun 永續機械故事屋」、「 Re:Life！布蕉綠」、「呼腦一氣，一氣呵成」、「這嘛戲 tse mā sī 」、「豪好回家 」、「臺灣小熊教育」。詳情請上官方粉絲團查詢

