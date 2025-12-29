文化幣世代成軍！13至22歲常態發放1200元 李遠：是權利也是義務

「文化幣世代」成軍！行政院長卓榮泰、文化部長李遠今於文化幣啟動記者會上連袂宣布，明年起13至15歲青年正式納入常態化文化幣發放範圍。李遠表示，這代表全國13到22歲青年，每人都可以領到1200元文化幣，「我稱這個世代叫做『文化幣世代』」。

「文化幣對年輕人來講，是一種權利，也是一種義務。」李遠表示，希望透過「文化幣世代」投資、鼓勵台灣文化產業，「讓台灣的文化越來越好，讓世界看到台灣、台灣人自己也看到台灣的文化。」

文化幣APP也於明年同步升級，導入「遊戲化消費體驗」機制。青年朋友將可以從「見習生」開始，透過藝文消費與任務解鎖逐步升級至最高「傳說」等級。升級過程除可獲得加碼贈點，還可以獲得IP代言人「黃阿瑪的後宮生活（黃阿瑪）」、「啤下組織（黑啤）」、「啾啾妹」及「怪奇事物所（所長）」等超人氣角色的專屬徽章，讓文化幣好用又好玩。

記者會現場特別打造成「文化幣島」冒險世界，四位IP代言人大偶，與卓榮泰、李遠及光仁高中同學共同啟動藝文能量開關。「鼓勵大家早點領、早點用、早領早享受。」卓榮泰也幽默表示，「今日事今日畢（幣）」，鼓勵今年還有文化幣還未用完的青年，剩下三天「今年幣要今年畢」，趕快把今年的文化幣用完。

「文化幣本身就像是一個不斷在長大的一個吉祥物。」李遠表示，今年試辦13到15歲青少年600元文化幣，明年起此一世代常態發放1200元，加上已實施的16到22歲。代表台灣小孩從13歲到22歲，每一年都可以領到1200元文化幣。

李遠指出，文化幣的使用對年輕人來說，是權利也是義務。這個年齡層的年輕人有權利領1200元，花在文化體驗跟活動之上；同時它也是一種義務，年輕人將文化幣使用於台灣的文化產業，可以鼓勵台灣電影、文學作品和漫畫。

文化部說明，出生日期在93年1月1日至102年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士皆可透過三步驟：「手機下載文化幣APP完成註冊」、「點選領取文化禮金」、「輸入個人資料通過驗證」領取、使用專屬文化幣。沒有手機的青年，也可洽詢客服申請紙本QR-code，。115年度文化幣將於明年1月1日上午8時正式開放領用。 行政院長卓榮泰今天參加文化幣啟用典禮，和皇阿瑪IP打招呼。記者陳宛茜／攝影

