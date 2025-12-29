快訊

少子化衝擊...真理大學註冊率未達6成 校方：已啟動檢視

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
教育部今公布114學年各大專校院新生註冊率。本報資料照片
教育部公布114學年大專校院新生註冊率，全台仍有6所學校未達六成「淹水線」，真理大學已連續3年入榜。真理大學114學年新生註冊率為59.41％，對此，校方表示，面對少子化及高等教育競爭加劇，整體招生環境正面臨結構性挑戰，已啟動校內全面檢視。

真理大學表示，面對少子化與高等教育競爭加劇，校方理解整體招生環境所面臨的結構性挑戰，114學年新生註冊率仍有精進空間，已啟動整體檢視，從招生結構、生源分布及學生就讀選擇等面向進行分析，並持續推動系所特色深化、跨域課程及產學合作，強化辦學吸引力。

校方也表示，近年同步拓展本地生與國際生的多元招生管道，完善教學與學習支持機制，其中國際學生註冊率已達100%，顯示國際化策略具一定成效。未來在台灣基督長老教會總會支持下，真理大學將持續強化校務治理與教學品質，穩健推動校務發展。

