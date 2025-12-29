聽新聞
0:00 / 0:00
少子化衝擊...真理大學註冊率未達6成 校方：已啟動檢視
教育部公布114學年大專校院新生註冊率，全台仍有6所學校未達六成「淹水線」，真理大學已連續3年入榜。真理大學114學年新生註冊率為59.41％，對此，校方表示，面對少子化及高等教育競爭加劇，整體招生環境正面臨結構性挑戰，已啟動校內全面檢視。
⭐2025總回顧
真理大學表示，面對少子化與高等教育競爭加劇，校方理解整體招生環境所面臨的結構性挑戰，114學年新生註冊率仍有精進空間，已啟動整體檢視，從招生結構、生源分布及學生就讀選擇等面向進行分析，並持續推動系所特色深化、跨域課程及產學合作，強化辦學吸引力。
校方也表示，近年同步拓展本地生與國際生的多元招生管道，完善教學與學習支持機制，其中國際學生註冊率已達100%，顯示國際化策略具一定成效。未來在台灣基督長老教會總會支持下，真理大學將持續強化校務治理與教學品質，穩健推動校務發展。
【115學測衝刺】
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言