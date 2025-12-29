國中畢業人數新低衝擊招生 高雄育英護校註冊率低於淹水線

高雄育英醫護管理專科學校今天被教育部公布註冊率僅50.41％，低於6成「淹水線」未達標。校方回應，學校招生對象以國中生為主，但因少子化關係，本年度國中生是最少的一年，及護理環境不佳的雙重因素下，招生人數下滑，未來將精進招生策略，現正與40多家醫院談公費生合作，並加入教育部展翅計畫，明年招生可望回溫。

育英護校主任秘書王健任指出，學校僅設立五專部，招生對象為國中畢業生，長期專注護理科招生科別，少子化問題日趨嚴峻下，對於以單一護理科系、且僅招收國中畢業生的學校而言，衝擊很大。

王健任表示，本年度無論是全國或高雄市，國中畢業生人數皆為歷年新低，直接壓縮五專招生來源，近年護理職場環境不友善，學生對投入護理職業的意願趨於保守，影響報考意向。

儘管招生人數較往年下滑，招生數量變化並未影響辦學品質，教學、實習與臨床訓練仍維持既有水準，持續以培育專業、穩定且具臨床即戰力的護理人才為核心目標。

王健任說，面對少子化及護理整體環境調整的雙重挑戰，校方除持續關注政府推動護理人力改善政策，包括護理人員加薪、留任與人才培育方案外，協助學生在就學期間即銜接臨床端，降低學生與家長對未來就業環境的疑慮。

他表示，校方啟動精進招生與人才培育策略，聚焦於「護理公費生制度」以及配合教育部推動的「展翅計畫」。

在公費生部分，學校已主動與多家醫療院所洽談合作，透過醫院提供公費或獎助學金方式，協助學生安心就學，並於畢業後順利銜接臨床工作，降低學生與家長對護理職涯的疑慮。合作對象不僅限於高雄地區，而是以全台醫療院所為範圍，依各院人力需求與培育條件進行合作規畫。

此外，校方亦結合教育部「展翅計畫」，與醫院端共同推動護理人才培育合作機制，強化學生在學期間的實務學習與臨床接軌，提升專業訓練深度與就業穩定度。

截至目前，已與40多家醫療院所合作洽談中，他預期，隨著政府政策逐步發酵、護理環境改善，加上校院合作深化，預期未來1至2年內招生情形可望逐步回穩，持續為醫療體系培育所需的護理專業人力。

商品推薦