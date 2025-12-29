快訊

裴洛西訪台是錯誤？美前國安顧問蘇利文坦言：代價遠超益處

113學年3所大專校院可用資金竟為負 台大可用資金110億居冠

北市跨年晚會維安升級！進場要金屬探測器安檢並開包檢查

國中畢業人數新低衝擊招生 高雄育英護校註冊率低於淹水線

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄育英醫護管理專科學校註冊率50.41％，低於6成「淹水線」未達標。圖／翻攝自育英醫護管理專科學校臉書
高雄育英醫護管理專科學校註冊率50.41％，低於6成「淹水線」未達標。圖／翻攝自育英醫護管理專科學校臉書

高雄育英醫護管理專科學校今天被教育部公布註冊率僅50.41％，低於6成「淹水線」未達標。校方回應，學校招生對象以國中生為主，但因少子化關係，本年度國中生是最少的一年，及護理環境不佳的雙重因素下，招生人數下滑，未來將精進招生策略，現正與40多家醫院談公費生合作，並加入教育部展翅計畫，明年招生可望回溫。

⭐2025總回顧

育英護校主任秘書王健任指出，學校僅設立五專部，招生對象為國中畢業生，長期專注護理科招生科別，少子化問題日趨嚴峻下，對於以單一護理科系、且僅招收國中畢業生的學校而言，衝擊很大。

王健任表示，本年度無論是全國或高雄市，國中畢業生人數皆為歷年新低，直接壓縮五專招生來源，近年護理職場環境不友善，學生對投入護理職業的意願趨於保守，影響報考意向。

儘管招生人數較往年下滑，招生數量變化並未影響辦學品質，教學、實習與臨床訓練仍維持既有水準，持續以培育專業、穩定且具臨床即戰力的護理人才為核心目標。

王健任說，面對少子化及護理整體環境調整的雙重挑戰，校方除持續關注政府推動護理人力改善政策，包括護理人員加薪、留任與人才培育方案外，協助學生在就學期間即銜接臨床端，降低學生與家長對未來就業環境的疑慮。

他表示，校方啟動精進招生與人才培育策略，聚焦於「護理公費生制度」以及配合教育部推動的「展翅計畫」。

在公費生部分，學校已主動與多家醫療院所洽談合作，透過醫院提供公費或獎助學金方式，協助學生安心就學，並於畢業後順利銜接臨床工作，降低學生與家長對護理職涯的疑慮。合作對象不僅限於高雄地區，而是以全台醫療院所為範圍，依各院人力需求與培育條件進行合作規畫。

此外，校方亦結合教育部「展翅計畫」，與醫院端共同推動護理人才培育合作機制，強化學生在學期間的實務學習與臨床接軌，提升專業訓練深度與就業穩定度。

截至目前，已與40多家醫療院所合作洽談中，他預期，隨著政府政策逐步發酵、護理環境改善，加上校院合作深化，預期未來1至2年內招生情形可望逐步回穩，持續為醫療體系培育所需的護理專業人力。

臨床 教育部 少子化

延伸閱讀

高雄市立鳳山醫院二期啟用 增至349床導入智慧醫療

高雄男盜採美濃土石拒繳300萬 5筆祖產地遭法拍

獨／高雄妙齡女市區搖下車窗喊「救命，我被綁架」 真相曝光令人傻眼

註冊率未達六成「淹水線」 敏惠醫專嘆：非戰之罪

相關新聞

113學年3所大專校院可用資金竟為負 台大可用資金110億居冠

教育部大專校院校務資訊公開平台今日更新數據，除了114學年註冊率外，今也更新113學年度全台大專校院可用資金。統計指出，...

國中畢業人數新低衝擊招生 高雄育英護校註冊率低於淹水線

高雄育英醫護管理專科學校今天被教育部公布註冊率僅50.41％，低於6成「淹水線」未達標。校方回應，學校招生對象以國中生為...

第10屆台積電青年築夢計畫獲獎團隊今公布 鼓勵青年自我探索實踐

台積電文教基金會主辦「台積電青年築夢計畫」邁入第10年，今年以「OFF TRACK」為題，鼓勵青年學子跳脫框架追夢，吸引...

註冊率未達六成「淹水線」 敏惠醫專嘆：非戰之罪

教育部今公布114學年各大專校院新生註冊率，有6校未達六成「淹水線」，其中，台南柳營敏惠醫專為53.47％，校方中午說，...

教部推8學分專技教師 科教學會：師培26學分是教學品質底線

教育部本學期放寬高中職「專技教師」制度，業界符合資格者可透過甄選擔任學校自然、資訊等6科的教師，任職2年內僅需再修習8個...

教師申請加班費被拒 只能補休 北市：協助學校調整預算

教師加班制度不合理，如遇校外教學、校慶、帶隊假日比賽申請加班，常被學校以加班費不足為由，建議只能選補休，教育局表示，每年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。