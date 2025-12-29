113學年3所大專校院可用資金竟為負 台大可用資金110億居冠
教育部大專校院校務資訊公開平台今日更新數據，除了114學年註冊率外，今也更新113學年度全台大專校院可用資金。統計指出，可用資金為負數的私校有3所，為台北醫學大學、中信金融管理學院、大漢技術學院。可用資金最多的大學為國立台灣大學，可用資金約110.3億元，第2、3名則分別為私立的慈濟大學與明志科技大學。
⭐2025總回顧
根據教育部最新公布數據，全台大專校院113年度可用資金最多的仍是台灣大學，約110.3億元；其次為慈濟大學約68.5億元、明志科技大學約65.5億元。
國立大專校院的部分，在台灣大學之後，可用資金數量依序為國立高雄科技大學約50.4億元、國立台中科技大學約33.4億元。私立大專校院的部分，在明志科大之後為亞東科技大學約58.2億元、逢甲大學約47.5億元。
另一方面，全台有3所學校可用資金為負，分別為大漢技術學院、中信金融管理學院及台北醫學大學。其中，大漢技術學院在今年8月已停辦，其可用資金數約為負873萬元；中信金融管理學院可用資金數約為負1965萬元。
台北醫學大學可用資金數約為負1.2億元，對此，校方表示，教育部現行財務指標僅以學校為計算基礎，未納入附屬醫院盈餘回饋學校運用之現金，且近年來學校及附屬醫院因硬體建設相關支出與借款，全數帳列於學校，故無法完整呈現北醫整體財務狀況。
北醫大說明，學校近年舉債指數均符合教育部規範的5以下，113學年度舉債指數為0.87；此外，北醫體系近年持續提升教職員工薪資與福利，並穩定投入學生教學與學習資源，整體經營審慎、財務結構穩健，運作無虞。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言