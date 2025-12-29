第10屆台積電青年築夢計畫獲獎團隊今公布 鼓勵青年自我探索實踐

台積電文教基金會主辦「台積電青年築夢計畫」邁入第10年，今年以「OFF TRACK」為題，鼓勵青年學子跳脫框架追夢，吸引逾300名大專生參加，今天公布8組優秀團隊共獲300萬元獎金，台積電文教基金會將提供資源支持團隊，包含由台積電員工擔任業師，陪伴團隊築夢。

這次決審邀請台積電文教基金會董事彭宗平、董事王建光，荒野保護協會榮譽理事長李偉文、台大創新設計學院院長陳忠仁、遠見雜誌總編輯林讓均擔任評審，獲獎團隊涵蓋環境永續、地方創生、社會關懷、文化傳承等類型。

彭宗平表示，10年來台積電青年築夢計畫見證年輕世代勇於跨出舒適圈，展現對土地、人群的深厚關懷，做出更多具備利他精神的改變，將個人夢想化為推動社會的正向力量。他分享 Robert Frost 的名詩「The Road Not Taken」勉勵獲獎團隊，強調「OFF TRACK」精神，即使團隊選擇了一條人跡罕至的路，然因這份勇氣，才能開創不同風景。

第10屆台積電青年築夢計畫獲獎團隊展現青年對夢想的多元想像與挑戰精神。台大陳懷樸與陽明交大陳懷憫組成的「航向未知」團隊，計畫以天文航海技術駕駛無動力帆船跨越南冰洋與南大西洋，鼓舞青年勇敢定義人生航道。

來自金門當地的輔仁大學社工所楊皓傑與金門大學社工系陳祁宥，曾是叛逆的高關懷少年，深刻理解逆境少年的無助，組成「漂丿少年家」團隊，將透過洗車場結合技能訓練，引導逆境少年找回自我價值，展現拓荒精神。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，「OFF TRACK」鼓勵青年探索未知、定義屬於自己的成功座標。在這段築夢旅程中，「嘗試」本身就是解答，全力以赴的經歷將成為珍貴人生資產，基金會期盼透過台積電青年築夢計畫，陪伴青年走過這段意義非凡的旅程。

2025年第10屆台積電青年築夢計畫獲獎團隊名單，分別為：「Mech Fun 永續機械故事屋」、「 Re:Life！布蕉綠」、「呼腦一氣，一氣呵成」、「航向未知 」、「這嘛戲 tse mā sī 」、「漂丿少年家 」、「豪好回家 」、「臺灣小熊教育」，台積電青年築夢計畫官方Facebook粉專也公布名單，供團隊及民眾查詢。 「漂丿少年家」團隊，透過洗車場結合技能訓練，引導逆境少年找回自我價值，展現「拓荒」精神。記者黃羿馨／攝影 「漂丿少年家」團隊，計畫為金門逆境少年建立洗車場作為就業培力場所，透過技能培訓與陪伴，引導少年在勞動中重建自信，找回屬於自我的價值。圖／台積電文教基金會提供 「這嘛戲 tse mā sī」以高空馬戲為媒材，開啟一場充滿創意的環島旅程。圖／台積電文教基金會提供 「航向未知」團隊期盼透過駕駛無動力帆船跨越南冰洋的冒險故事，鼓舞青年勇於脫離既定路線，大膽奔赴未知。圖／台積電文教基金會提供

商品推薦