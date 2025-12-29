註冊率未達六成「淹水線」 敏惠醫專嘆：非戰之罪

教育部今公布114學年各大專校院新生註冊率，有6校未達六成「淹水線」，其中，台南柳營敏惠醫專為53.47％，校方中午說，主要是護理科註冊率不理想，而當前護理師工作環境惡化，也影響學生就讀意願，值得社會各界深思。

位於台南柳營區的敏惠醫專，1965年創校，目前有護理、幼保、美容保健、牙體技術、長期照顧與健康促進管理科共5學科，學生人數約3000人，因學校位置位處人口相對少的台南溪北地區，學生來源遜於市區學校，近年招生日益辛苦。

「大環境因素，真的是非戰之罪。」校方說，主要原因為護理科招生情況不理想，除受今年國三畢業學生僅有16萬多人數報考（歷年最低），加以醫護負面新聞以致如同多數學校護理科招生不理想影響外，校方雖知少子化影響招生人數，但仍秉持培育醫護人力的社會責任，並未將護理科招生名額寄存，以致影響註冊率。

敏惠校長孫逸民說，包括幼保、美容保健、牙體技術、長期照顧與健康促進管理科註冊率亮眼，甚至滿招，但護理科註冊率不到一半，並未將護理科招生名額寄存，以致影響註冊率。

孫逸民進一步指出，近年來傳出因職場環境不友善，造成不少護理師出走，影響學子就讀意願，加深招生難度，這是整體社會及教育問題，也盼望各界能持續為現有護理人員打氣，讓更多有熱情學子投入。

他表示，雖然護理科招生未達目標，因應未來將積極與更多優質產學醫療院所合作，導入AI資訊科技改善職場環境，並提供更多獎助學金外，更與國中端密切深化合作，進行五專醫護群體驗與宣導，期能使國中學生認識醫護進而接受與就讀。

