快訊

福原愛認與江宏傑「婚後不久就感情破裂」 坦承當年太不成熟

中共明圍台軍演…國防部將開記者會回應！搶發監控機艦照秀海空戰力

學者：中共軍演公布精確座標 警惕飛彈越過台灣領空

特教鑑定評估提升量能 教育部補助1.4億元

中央社／ 台北29日電

為強化特教鑑定評估品質、減輕鑑定評估人員負擔，教育部114學年預估補助1.4億元，全國鑑定評估人力也增加至9411名，以提升整體鑑定量能。

⭐2025總回顧

教育部今天發布新聞稿指出，為減輕全國身心障礙學生鑑定評估人員的工作負擔，教育部國民及學前教育署自113學年起投入大量資源，支持各直轄市、縣市政府推動相關工作。

為落實「特殊教育法」第19條規定，國教署也於113年公布並施行「高級中等以下學校及幼兒園身心障礙學生及幼兒鑑定評估人員資格權益及培訓辦法」，明確規範鑑定人員的資格、權益與培訓內容，包括規定每位鑑定評估人員每學年原則上不超過10件評估案量等措施。

根據教育部資料，113學年補助新台幣1億620萬元、114學年預估補助1億4644萬元；隨著鑑定制度新制推動後，全國鑑定評估人力自113學年的8833名，提升至114學年的9411名，增加578名投入鑑定的專業人力，讓地方政府在評估高峰期能獲得更充足支援，也提升整體鑑定量能。

國教署表示，為協助地方政府落實新制度，已於113年7月5日同步發布「補助高級中等以下學校及幼兒園身心障礙學生及幼兒鑑定評估人員經費作業原則」，建立統一、明確的補助基準。

依據各縣市學生數量，113學年補助增置34名專責鑑定評估教師，114學年再增加補助59名，教育部主管學校也配置8名；同時依實際評估件數，補助各縣市報告費與跨校評估費，並依需求補助鑑定測驗工具費，使第一線鑑定評估人員在各面向都能獲得支持。

國教署提到，鑑定作業人力逐年增加，培訓標準也趨於一致，藉以提升地方鑑定量能，未來將持續與地方政府合作，落實相關規定，強化鑑定服務體系，讓身心障礙學生及幼兒能獲得更即時、適切且優質的鑑定支持。

教育部 人力 國教署

延伸閱讀

教部推8學分專技教師 科教學會：師培26學分是教學品質底線

玉山銀公私協力培育AI人才

教育部改善無障礙校園計畫 5.3億元助582校優化無障礙設施

葉丙成違反「性侵害犯罪防治法」遭北市府開罰 教育部回應了

相關新聞

第10屆台積電青年築夢計畫獲獎團隊今公布 鼓勵青年自我探索實踐

台積電文教基金會主辦「台積電青年築夢計畫」邁入第10年，今年以「OFF TRACK」為題，鼓勵青年學子跳脫框架追夢，吸引...

註冊率未達六成「淹水線」 敏惠醫專嘆：非戰之罪

教育部今公布114學年各大專校院新生註冊率，有6校未達六成「淹水線」，其中，台南柳營敏惠醫專為53.47％，校方中午說，...

教部推8學分專技教師 科教學會：師培26學分是教學品質底線

教育部本學期放寬高中職「專技教師」制度，業界符合資格者可透過甄選擔任學校自然、資訊等6科的教師，任職2年內僅需再修習8個...

教師申請加班費被拒 只能補休 北市：協助學校調整預算

教師加班制度不合理，如遇校外教學、校慶、帶隊假日比賽申請加班，常被學校以加班費不足為由，建議只能選補休，教育局表示，每年...

減少教師兼任 北市試辦國小約聘行政

學校「行政大逃亡」狀況日益嚴重，北市教育局擬在115學年度起，讓學校增聘1至2名行政約聘人力，專責處理行政事務，預計從國...

加班費編不夠！教師補休還得付代課鐘點 教育局：定期檢視執行率

教師加班制度不合理，如遇校外教學、校慶、帶隊假日比賽申請加班補休，常被學校打槍稱加班費不足只能補休，教師團體更直言，若補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。