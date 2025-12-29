教部推8學分專技教師 科教學會：師培26學分是教學品質底線

快訊

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部近期放寬高中職部分科學科目教師聘任資格，允許未具教師證者僅需補修8學分教育專業課程便能進入教學現場任教。圖／聯合報系資料照片
教育部本學期放寬高中職「專技教師」制度，業界符合資格者可透過甄選擔任學校自然、資訊等6科的教師，任職2年內僅需再修習8個教育學分。中華民國科學教育學會日前召開2025年最後一次理監事聯席會議，會中對新制提出質疑，並要求所有高中職教師均應符合師資培育法所規範的26學分教育專業課程，以維護學生受教權與教師專業尊嚴。

中華民國科學教育學會表示，教育部近期放寬高中職部分科學科目教師聘任資格，允許未具教師證者僅需補修8學分教育專業課程便能進入教學現場任教，此舉形同將教師專業視為可快速取得的附加技能，嚴重衝擊我國長期建立的師資培育制度。學會認為，當前政策錯將教育現場制度性人力配置失衡之現況，簡化為人力不足的技術問題，不僅無法根本解決教師荒，反而可能動搖我國長期建立的教師專業發展與師資培育制度基礎。

中華民國科學教育學會強調，科學教師專業並非只靠學科背景知識即可勝任，而是建立於完整的科學教育專業訓練，包括科學教學策略、科學概念學習以及如何應用科技促進科學教學等相關知能。現行師資培育法明定須有26學分教育專業課程，正是確保科學教學品質與教育公平的制度底線，不應因政策彈性而被實質掏空。

中華民國科學教育學會進一步指出，所謂「教師荒」多源於師資生培育制度、聘任制度、工作負荷與職涯誘因等結構性問題，若僅透過降低專業門檻引進外部人力，不僅無助於問題解決，反而可能加劇教學品質不穩與師資流失。

中華民國科學教育學會呼籲，教育主管機關應回歸專業治理思維，守住26學分師資培育標準，並從制度面改善教師人力結構，避免以犧牲教育品質作為政策代價。

