教師申請加班費被拒 只能補休 北市：協助學校調整預算

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
有北市教師反映加班制度不合理，影響教師權益。圖／聯合報系資料照片
教師加班制度不合理，如遇校外教學、校慶、帶隊假日比賽申請加班，常被學校以加班費不足為由，建議只能選補休，教育局表示，每年會定期請各校檢視加班費執行進度，協助學校滾動調整預算。

有老師反映，休假日帶隊比賽，欲申請加班費，學校卻表明預算已用罄，逼得老師無奈選補休，議員王閔生指出，學校編列加班費金額長期以來都不高，常不到年中預算就花完，教育局應重新了解各校實際狀況，要求學校調整加班費編列，讓老師擁有合理權益。

北市教師會組織部主任葉青芪表示，教師請補休不像一般行業「想休就休」，若有課要請代課老師，除病假和一定公費代課外，若次數用完，休假要自掏腰包付代課鐘點費，多數老師會乾脆選拿加班費。

葉青芪說，政府對教師是工時、還是責任制，界定模糊，老師除到校教課、學生事務外，即便下班還可能要接家長電話，這類狀況都無法申請加班費，政府應要求各校編足加班費，也應訂定明確標準。

教育局說，每年度均定期請各校檢視加班費執行進度，依實際需求彈性調整額度，統計去年度各校加班費執行率為62.75%，今年截至11月底執行率36.32%，各校尚足以支應現行加班費需求，若因大型活動或特殊任務需增加經費，也會協助調度。

