減少教師兼任 北市試辦國小約聘行政

學校「行政大逃亡」狀況日益嚴重，北市教育局擬在115學年度起，讓學校增聘1至2名行政約聘人力，專責處理行政事務，預計從國小試辦。教師團體提醒，雖以約聘支持減壓，仍要想辦法從源頭解決，例如提高薪資、調整員額編制等。

教育局統計，114學年度教師兼任組長職務2442名，其中高中職499名、國中646名、國小1297名，代理教師兼行政職務約11.26%，有逐年漸增狀況。近年兒少、性平、個資等權益提升，行政事務更加繁瑣，人員編制沒增加，導致兼任行政職老師得常加班，有人壓力大到要服抗憂鬱藥，因壓力大、無人願意接，形成惡性循環。

教育局長湯志民說，學校行政人力長期不足，尤其是國小行政編制較少，但教師員額由中央控管，增聘需中央同意，短期要解決有困難，已和府級討論，提出115學年起讓有需求學校增聘1至2名行政約聘人力。

北市國小校長協會監事長、雙連國小校長張素花表示，近年行政業務大增，編制卻長達20多年未改變，長久下來出現「行政大逃亡」現象，若有人力專責處理與教學非直接業務，對第一線行政包含處室組長都有幫助。

張說，只要不涉及教學相關業務，如處理午餐收費、發放掃除用品、協助課後班或社團點名等，可透過約聘人力執行，建議薪資待遇要超過平均薪資，才能吸引求職。

北市教師會組織部主任葉青芪說，支持以約聘人力紓緩缺口，仍須盡快調整員額編制，聘正式人力，約聘僅「治標不治本」。

教育局表示，近年會推動大數據及酷課App整合表單與問卷、導入AI協助行政作業、調降訪視頻率，以及整併性質相近研習，減輕庶務負擔。

