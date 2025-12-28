快訊

私中備戰／小六寒假淪刷題地獄 模考特訓班能助升學？

華航機隊／737-800曾稱霸中短程航線 挺過SARS不敵新冠

全台7.0強震有感 宜蘭山泉大飯店一樓落地窗玻璃爆裂

太扯！教團曝教師補休還得付代課鐘點 教育局：定期檢視執行率

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
教師加班制度不合理，如遇校外教學、校慶、帶隊假日比賽申請加班補休，常被學校打槍稱加班費不足只能補休，教師團體更直言，若補休需要請代課還要自付鐘點，相當不划算。本報資料照
教師加班制度不合理，如遇校外教學、校慶、帶隊假日比賽申請加班補休，常被學校打槍稱加班費不足只能補休，教師團體更直言，若補休需要請代課還要自付鐘點，相當不划算。本報資料照

教師加班制度不合理，如遇校外教學、校慶、帶隊假日比賽申請加班補休，常被學校打槍稱加班費不足只能補休，教師團體更直言，若補休需要請代課還要自付鐘點，相當不划算，議員認為，應尊重教師意願，教育局也應協助學校編足加班預算。教育局表示，每年會定期請各校檢視加班費執行進度，協助學校滾動調整預算。

⭐2025總回顧

有老師反應日前休假日帶隊前往比賽，欲申請加班費時，學校卻表明加班費預算都已用完，逼得該老師無奈選擇補修，議員王閔生指出，若學校老師下班時間有帶隊去比賽、校外教學等，常常會有多出來加班時數。

王閔生認為，學校編列加班費金額長期以來都不高，常常不到年中加班費預算就已花完，認為教育局應重新了解各校的實際狀況，要求學校調整加班費預算編列，讓老師可以擁有合理權益。

北市教師會政策部主任葉青芪表示，教師請補休不像一般行業想休假就休，還必須考慮到是否有課，若有課要請代課老師，除了病假和一定公費代課外若次數都用完，休假還要自掏腰包付代課老師鐘點費，若遇到加班時數多數老師可能以此考量乾脆選擇拿加班費。

葉青芪說，政府對於教師到底是工時制還是責任制界定都相當模糊，老師除了早上到學校教課、學生事務外，即時下班回家還可能要接家長電話，但這類狀況卻都無法申請加班費，政府除了要求各校將加班費編足額外，應訂定明確標準，規範教師應當如何申請加班費。

教育局表示，每年度均定期請各校檢視加班費執行進度，並依據實際需求彈性調整預算額度，經統計去年度各校加班費執行率為62.75%，而今年截至11月底執行率為36.32%，結果顯示目前各校編列預算額度，尚足以支應現行教師加班費用需求，若各校因辦理大型活動或特殊任務需增加經費，未來也會積極協助調度，保障教師權益。

加班費 教師 教育局

延伸閱讀

社團男師幕後黑手？王ADEN「大跳」風波越演越烈 驚動桃市府調查

不敵少子化衝擊 新北裁併18校 閒置校舍成考驗

全教總抨擊南市教育局：不給會務公假企圖全面癱瘓教師工會運作

后里焚化爐外垃圾車大排長龍 市府：今天恢復正常

相關新聞

太扯！教團曝教師補休還得付代課鐘點 教育局：定期檢視執行率

教師加班制度不合理，如遇校外教學、校慶、帶隊假日比賽申請加班補休，常被學校打槍稱加班費不足只能補休，教師團體更直言，若補...

行政壓力逼到吃藥！北市115學年試辦國小約聘專責行政 紓解大逃亡潮

學校行政業務量大不少兼任行政職老師常常加班，甚至壓力大到要服抗憂鬱藥物，也讓行政大逃亡狀況日益嚴重，北市教育局擬在115...

私中備戰／小六寒假淪刷題地獄 模考特訓班能助升學？

私中入學考明年3月登場，補教業者看準小六升學市場，寒假紛紛推出5至12天的「私中模考營」、「寒假衝刺班」等短期課程，甚至有補習班標榜「只教會考的」。大量刷題與密集衝刺是否真能助攻升學？專家提醒家長要做這些評估，免得適得其反。

少子化海嘯衝擊…新北裁撤18所學校 校舍活化進度曝光

少子化海嘯，新北部分偏鄉學校相繼裁併校，教育局近10年盤點閒置校舍共18所，16所已轉型為藝術園區、咖啡館、社區大學等，...

公共空間私有化？校舍轉型兩難 議員：關鍵是與地方對話

新北市石門區乾華國小草里分班校舍裁撤後，在地陶藝家標租後開咖啡館，位處東北角海景優勢，海景咖啡廳吸引大量人潮，一度遭到居...

不敵少子化衝擊 新北裁併18校 閒置校舍成考驗

少子化海嘯，新北部分偏鄉學校相繼裁併校，教育局近10年盤點閒置校舍共18所，16所已轉型為藝術園區、咖啡館、社區大學及地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。