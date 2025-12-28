太扯！教團曝教師補休還得付代課鐘點 教育局：定期檢視執行率
教師加班制度不合理，如遇校外教學、校慶、帶隊假日比賽申請加班補休，常被學校打槍稱加班費不足只能補休，教師團體更直言，若補休需要請代課還要自付鐘點，相當不划算，議員認為，應尊重教師意願，教育局也應協助學校編足加班預算。教育局表示，每年會定期請各校檢視加班費執行進度，協助學校滾動調整預算。
有老師反應日前休假日帶隊前往比賽，欲申請加班費時，學校卻表明加班費預算都已用完，逼得該老師無奈選擇補修，議員王閔生指出，若學校老師下班時間有帶隊去比賽、校外教學等，常常會有多出來加班時數。
王閔生認為，學校編列加班費金額長期以來都不高，常常不到年中加班費預算就已花完，認為教育局應重新了解各校的實際狀況，要求學校調整加班費預算編列，讓老師可以擁有合理權益。
北市教師會政策部主任葉青芪表示，教師請補休不像一般行業想休假就休，還必須考慮到是否有課，若有課要請代課老師，除了病假和一定公費代課外若次數都用完，休假還要自掏腰包付代課老師鐘點費，若遇到加班時數多數老師可能以此考量乾脆選擇拿加班費。
葉青芪說，政府對於教師到底是工時制還是責任制界定都相當模糊，老師除了早上到學校教課、學生事務外，即時下班回家還可能要接家長電話，但這類狀況卻都無法申請加班費，政府除了要求各校將加班費編足額外，應訂定明確標準，規範教師應當如何申請加班費。
教育局表示，每年度均定期請各校檢視加班費執行進度，並依據實際需求彈性調整預算額度，經統計去年度各校加班費執行率為62.75%，而今年截至11月底執行率為36.32%，結果顯示目前各校編列預算額度，尚足以支應現行教師加班費用需求，若各校因辦理大型活動或特殊任務需增加經費，未來也會積極協助調度，保障教師權益。
