行政壓力逼到吃藥！北市115學年試辦國小約聘專責行政 紓解大逃亡潮

學校行政業務量大不少兼任行政職老師常常加班，甚至壓力大到要服抗憂鬱藥物，也讓行政大逃亡狀況日益嚴重，北市教育局擬在115學年度起讓學校以約聘形式聘用專責行政人員減輕負擔，預計從國小先試辦。校長、教師團體贊成認為有助行政減壓，但教師團體提醒，該做法只是「治標不治本」，仍要想辦法從源頭解決。

教育局統計，114學年度各學層教師兼任組長（含副組長）職務共計2442名，其中高中職499名、國中646名、國小1297名，由代理教師行政職務約有11.26%，更有逐年漸增狀況，加上近年來兒少、性平、個資相關權益日益提升，行政事務更加繁瑣，但人員編制卻沒增加，現有行政人員壓力龐大，又面臨無人願意接，形成惡性循環。

教育局長湯志民表示，觀察到學校行政人力有長期不足問題，特別是國小行政編制較少，一人要處理的事務繁多，但教師員額由中央控管，增聘人力需獲中央同意，短期內要解決有困難，已和府級討論該問題許久，也提出115學年起可否讓有需求學校增聘1至2名行政約聘人力，專責處理行政事務，預計從國小試辦。

北市國小校長協會監事長、雙連國小校長張素花表示，學校現場近年來增加大量行政業務，編制卻已長達20多年未改變，導致兼任行政職務教師業務量不斷累積，長久下來出現「行政大逃亡」現象，若能夠有人力專責處理與教學非直接相關業務，對第一線行政包含處室組長都會有幫助。

張素花也說，只要是不涉及教學相關業務，包含處理午餐收費、發放掃除用品、協助課後班或社團點名等，都可以透過約聘人力來執行，她也建議，教育局在薪資待遇上比照一般平均薪資以上，才能吸引求職者願意進來，並制定好相關配套確保運作順利與校園安全。

北市教師會政策部主任葉青芪說，支持目前已約聘人力暫時舒緩行政缺口，但政府仍必須盡快調整員額編制，增聘正式人力，約聘人力僅是「治標不治本」，且若越來越多約聘進入校園，加上既有體育、特教等特殊專長約聘人員，校園管理上恐會更加困難，政府在執行這項政策配套一定要做好，否則根本不解決，問題只會越來越多。

教育局也補充，近年持續推動，透過大數據及酷課APP整合表單與問卷、導入 AI 協助行政作業、調降訪視頻率並整併性質相近研習，逐步減輕校端庶務負擔，讓教師能更專注於教學。

