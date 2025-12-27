少子化海嘯衝擊…新北裁撤18所學校 校舍活化進度曝光
少子化海嘯，新北部分偏鄉學校相繼裁併校，教育局近10年盤點閒置校舍共18所，16所已轉型為藝術園區、咖啡館、社區大學等，僅剩和美國小金沙灣分班及萬里區大坪國小溪底分班2所。教育局表示，金沙灣分班屬私人土地已啟動解編，待完成後土地還給地主。溪底分班近月已整修，明年2月啟動招租，完成最後一所活化校舍里程碑。
在陽明山保護區內的大坪國小溪底分班已廢校13年，踏青山友質疑校舍荒煙漫草慘不忍睹，記者實地勘查發現校舍進行修繕，工地主任表示已完成除草及校舍補強，預計明年2月可完成。
大坪國小校長石啟宏說，在1960年代附近因有礦坑，最高峰時期有5、600名學生，因應在地就學設有溪底分班，受少子化衝擊於2003年廢校，今年8月招標整修，費用預估1千萬元，明年2月修繕完成後將公開招租，未來規劃何種樣態，將交由評選委員通盤考量。
教育局校園工程營繕科長蘇柏宇表示，溪底分班位處偏僻，原本提供民眾借用，但利用頻率不高，經檢視後認為可重新補強，未來開放民間或公務門招租，可結合山景及步道，作為電影拍攝或食農教育場域。和美國小金沙灣分班坐落私人土地，因無法取得土地使用權，現已啟動分班解編程序，未來完成行政作業並返還土地給地主。
教育局表示，新北市已活化16處校舍，除既有的社區發展中心、公辦民營、藝術社造、社區大學與英速魔法學院等多元模式外，後續將依據校地條件與地方需求進行評估，讓校舍真正成為社區公共資產，持續盤點各校閒置空間。
過去新北完成活化受矚目的校舍有三芝國小陽住分班引進「無圍牆美術館」概念，吸引國內外藝術家進駐，成山海藝術園區。 貢寮國小吉林校區轉型為地方創生中心，結合青年培力工作站，推廣貢寮梯田保育與農業轉型。石門區乾華國小草里分班轉型為咖啡館提供觀光休閒與食農教育等。
