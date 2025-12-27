聽新聞
公共空間私有化？校舍轉型兩難 議員：關鍵是與地方對話

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導
石門區乾華國小草里分班校舍裁撤後，在地陶藝家標租後開咖啡館。圖／新北教育局提供
石門區乾華國小草里分班校舍裁撤後，在地陶藝家標租後開咖啡館。圖／新北教育局提供

新北市石門區乾華國小草里分班校舍裁撤後，在地陶藝家標租後開咖啡館，位處東北角海景優勢，海景咖啡廳吸引大量人潮，一度遭到居民質疑「公共空間被私有化」。民代要求招標過程需強化與地方對話，不違背教育及公共性。教育局表示，業者商業模式要結合教育功能。

新北市陳偉杰議員表示，草里分班校舍閒置之後轉型為咖啡館，是結合地方創生與公共資源活化的成功案例，保留原有校舍的歷史記憶，也帶動東北角觀光與在地藝文風氣，作法值得肯定，但也必須兼顧在地社區居民心聲，確保公共利益不被犧牲。

市議員白珮茹說，文教用地本不該成商業導向，閒置校舍轉型後若太過商業化，原本寧靜村落恐被觀光客打擾，也對當地村民生活產生衝擊，校舍轉型前應要與地方對話及多溝通，更要兼顧教育與公平性。

國立台灣體育運動大學主秘陳添丁說，居民也不樂見廢校後閒置或淪為蚊子館，正是因社區人數銳減，如何吸引外部資源願意進駐活化是重要議題，改造咖啡館確實成閒置校園活化的亮點，但為與社區共存共榮，應多與社區互動，建立互助互惠模式。

新北教育局校園工程營繕科長蘇柏宇表示，業者提出企劃案時即要求能夠自負盈虧，且須提供具有教育目的計畫，咖啡館也與學校有陶藝交流活動，並非僅單純販賣咖啡，該案透過評審委員評選得標。另外，在活化校舍時也會與在地里長及地方協調溝通。

