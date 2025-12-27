不敵少子化衝擊 新北裁併18校 閒置校舍成考驗

少子化海嘯，新北部分偏鄉學校相繼裁併校，教育局近10年盤點閒置校舍共18所，16所已轉型為藝術園區、咖啡館、社區大學及地方創生中心等，1所因牽涉私人土地將歸還地主，另1所明年招標。

基隆市因應少子化及高齡化，廢校後轉型日照服務等。新北市與基隆市府均表示，考量建物現況及周遭社區民眾需求，讓校舍活化效益最大化。

新北尚未完成轉型的閒置校舍有和美國小金沙灣分班及大坪國小溪底分班，教育局表示，金沙灣分班因無法取得土地使用權，現已啟動分班解編程序，未來將返還土地給地主。

另位於陽明山保護區內的大坪國小溪底分班已廢校13年，有踏青山友質疑校舍荒煙蔓草慘不忍睹，記者實勘發現校舍正修繕，現場工地主任表示應在明年初完成結構安全修繕。

大坪國小校長石啟宏說，在1960年代因附近有礦坑，校內最多曾有5、600名學生，當時在6公里外設有溪底分班，但因少子化2003年廢校，今年教育局補助約1千萬元於8月整修，預計明年2月修繕完成，將公開招租。

教育局校園工程營繕科長蘇柏宇表示，溪底分班位處偏僻，過去曾提供民眾借用，但利用頻率低，經檢視可重新補強，未來開放民間或公部門招租，可結合山景及步道，公開招募作為電影拍攝或食農教育場域及社區公益團體進駐。後續將依校地條件與地方需求評估，持續盤點各校閒置空間。

基隆廢校則轉型為其他機關及觀光等用途，如尚智國小移撥社會處規畫為勞工研習園區，太平國小一度由太平青鳥書店經營今年10月熄燈，明年重招標委外經營，考慮複合模式外，青年旅館也是思考方向。另月眉國小改為社區大學實體校區，東信國小育德樓3樓由伊甸基金會成立社區式日照服務。

