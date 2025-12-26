新北圓夢助學基金20週年 醫師社工助教見證謝恩

新北市教育局今天頒發感謝狀給圓夢助學基金捐款企業，醫師陳文軒、社工師吳嘉芳、標槍助教徐若家回娘家分享，肯定善心力量陪伴弱勢學子逐夢，也勉勵孩子未來延續善的循環。

圓夢助學基金屆滿20週年，新北市政府教育局今天舉辦感恩活動，邀請歷年捐助企業與受助學子齊聚一堂，由市長侯友宜出席頒發感謝狀給微星科技等企業，也勉勵孩子未來回饋社會。

國民黨籍新北市議員王威元適逢生日，出席感恩會時捐出新台幣20萬元給圓夢助學基金，獲得熱烈掌聲。

多名「長大回家」的圓夢校友今天受邀回娘家分享歷程，現任衛生福利部台北醫院替代役醫師陳文軒表示，自己出身中低收入新移民家庭，高中階段獲圓夢基金支持，得以專心完成學業、實現醫師志向；如今投入醫療服務，希望以專業回饋社會，將這份溫暖延續下去。

新北市學校社工師吳嘉芳也分享，高中求學期間因圓夢基金得以安心投入學習與志工服務，逐步找到人生方向，並立志投入助人工作。她感謝教育局與社會支持，現在也回到故鄉附近的學校，讓自己成為能陪伴學生走過困境的人，持續把愛傳遞下去。

國立體育大學標槍助教徐若家表示，因為是單親家庭，國中至高中時，在圓夢基金協助下，得以專心訓練並爭取出國比賽與培訓機會，奠定運動發展基礎；未來也希望培育更多年輕選手勇敢追夢，回饋體育界。

侯友宜期勉，透過學長姐的生命故事，盼望受幫助學子更堅定朝目標努力前行的勇氣，也因為企業的協助，讓經濟弱勢學生穩定就學，讓更多孩子在人生關鍵時刻獲得支持，勇敢築夢、安心成長。

